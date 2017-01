Номинанты на звание лучших игр 2016 года по версии GDC

В конце февраля состоится очередная ежегодная «Конференция разработчиков игр» (она же Game Developers Conference или просто GDC) и её участники тоже не упустят возможности рассказать всему миру какие же игры 2016 года они считали лучшими.

Собственно, ознакомиться со списком номинантов и «почётных упоминаний» вы можете ниже. Ну а поразиться, тому, что DOOM не заслужил даже номинации на звание «Игры года» — в комментариях.

Игра года, номинанты:

Игра года, упоминания: DOOM, The Witness, Battlefield 1, The Last Guardian, Titanfall 2.

Мобильная или портативная игра года, номинанты:

Мобильная или портативная игра года, упоминания: Mini Metro, Severed, Deus Ex GO, Fire Emblem Fates, Imbroglio, Swap Sword.

Лучшая игра в виртуальной или дополненной реальности, номинанты:

Rez Infinite

Superhot VR

Job Simulator: The 2050 Archives

Pokemon Go

Fantastic Contraption

Лучшая игра в виртуальной или дополненной реальности, упоминания: Thumper, Superhypercube, Batman Arkham VR, Space Pirate Trainer, The Lab.

Студия-дебютант, номинанты:

Heart Machine (Hyper Light Drifter)

Campo Santo (Firewatch)

ConcernedApe (Stardew Valley)

Drool (Thumper)

Night School Studio (Oxenfree)

Студия-дебютант, упоминания: SUPERHOT Team (SUPERHOT), Numinous Games (That Dragon, Cancer), Giant Squid Studios (Abzu), Ghost Town Games (Overcooked), iNK Stories (1979 Revolution: Black Friday).

Лучший дизайн, номинанты:

Лучший дизайн, упоминания: Titanfall 2, Uncharted 4: A Thief’s End, Dark Souls III, Firewatch, Hitman.

Награда за инновации, номинанты:

Награда за инновации, упоминания: That Dragon, Cancer, The Last Guardian, SUPERHOT, Thumper, Quadrilateral Cowboy.

Лучшее повествование, номинанты:

Лучшее повествование, упоминания: That Dragon, Cancer, Dishonored 2, The Witcher 3: Blood and Wine, Kentucky Route Zero – Act IV, Mafia III.

Лучшие технологии, номинанты:

Лучшие технологии, упоминания: Inside, Pokemon Go, The Last Guardian, Dishonored 2, The Witness.

Лучший арт, номинанты:

Лучший арт, упоминания: The Witness, Battlefield 1, Abzu, Thumper, DOOM.

Лучший звук, номинанты:

Лучший звук, упоминания: Uncharted 4: A Thief’s End, Rez Infinite, Hyper Light Drifter, Firewatch, Dishonored 2, The Last Guardian, Titanfall 2.

Победители будут объявлены 1 марта.