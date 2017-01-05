Наконец-то была анонсирована дата выхода Mass Effect: Andromeda. 4 часть космофантастического франчайза от BioWare выйдет уже 23 марта этого года. Более того, это касается лишь любителей дисков и консольщиков: покупателям цифровых копий на PC следует ориентироваться на дату выхода Mass Effect: Andromeda в Америке, которая назначена двумя днями ранее европейской: 21 марта 2017. Вы ведь уже примирились с присутствием Origin от EA у себя на компьютерах, так?

Вместе с анонсом даты выхода Mass Effect: Andromeda было опубликовано следующее послание, посвящённое проделанному разработчиками пути:

Mass Effect: Andromeda куда амбициознее всех прошлых частей Mass Effect. В ней мы рассказываем совершенно новые истории, создаём новых персонажей, планеты и виды, добавляем новые геймплейные механики. И мы впервые создаём Mass Effect на удивительном движке Frostbite, который позволил нам совершить невероятный графический скачок от трилогии к «Андромеде». И чтобы всё это работало, как надо, мы были готовы потратить столько времени, сколько потребуется.

Во время праздников работники BioWare отправились по домам, унося с собой «праздничные билды» игры. Это давняя традиция нашей студии, уходящая корнями ещё ко временам начала работы над первой частью Mass Effect. Они приходили домой, садились за консоли или устанавливали игру на PC, и играли в своё удовольствие, без помех или ограничений. И когда все они вернулись с выходных, полученные отзывы были крайне положительными. Похвала от людей, многие из которых работали над оригинальной трилогией, стала одним из ключевых элементов, позволивших нам наконец-то установить чёткую дату релиза.

Но ещё сильнее нас порадовал интерес комьюнити, резко возросший за последнюю пару месяцев, когда мы начали активнее делиться с вами деталями проекта. Ваша любовь к франчайзу продолжает подталкивать нас вперёд. И вот уже через пару месяцев мы представим миру новейшую часть Mass Effect, — впервые за пять лет. Она будет богаче и глубже, она готова принимать исследователей и мы надеемся, что в итоге вы согласитесь: ожидание того стоило.

Аарон Флинн, генеральный менеджер BioWare