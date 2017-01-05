 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Премьера четвёртого сезона «Шерлока» установила рекорд дня Новые сериалы 2–8 января «Восторженное семейство 2» выйдет весной 2017 года Новости русского кино за 19 ноября — 31 декабря: «Избранные» Сарика Андреасяна, «Пятачок» Дмитрия Тюрина Обсуждение фильма «Викинг»
КИНО
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
7

Найден режиссёр для ужастика про Слендермена

Режиссёр Сильвен Уайт («Лузеры») стал главным постановщиком фильма про Слендермена — экранизации популярного сетевого мема.

Слендермена придумали в 2009 году на форуме Something Awful. Участникам конкурса Create Paranormal Images предложили с помощью графического редактора создать какую-нибудь пугающую хрень из обычной фотографии. Так и родился Тонкий человек — существо в чёрном костюме с противоестественно длинными конечностями и отсутствующими чертами лица.

Всем так понравилось, что от его имени в реальной жизни начали происходить разные акты насилия. Одна 12-летняя девочка из Висконсина завела свою подружку в лес и чуть было не зарезала насмерть, а потом свалила всё на Слендермена. Иначе говоря, квакнись от зависти, Лягушка Пепе!

Да, Слендер специализируется на детях и подростках, что, конечно, добавляет ему в омерзительности. Студии Screen Gems будет, где разгуляться.

Кино спродюсирует компания Mythology Entertainment, которая купила права на персонажа для использования на всех платформах, включая художественные фильмы. Съёмки «Слендермена» стартуют в этом году для премьеры в 2018-м.

7 Обсудить
Темы
 
Слендермен

Тоже интересно

 
Рецензия на фильм «Дуэлянт»
 
Рецензия на фильм «Безумный Макс: Дорога ярости»
 
Телеовощи. Выпуск 17
 
Человек-паук от Sony и Мarvel
 
Клэр Редфилд в последней главе «Обители зла»
 
Бэтмен Аффлека — будущая основа вселенной DC
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
О некрологах
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Let It Die - опубликована информация о загрузках новой игры от Suda 51 Project CARS 2 - Slightly Mad Studios обновила статус разработки, появились свежие скриншоты Mass Effect: Andromeda - раскрыты дополнительные технические подробности и названа дата релиза новой ролевой игры BioWare RiME - бывший эксклюзив PlayStation 4 получит релиз на физических носителях, опубликована обложка, арты и скриншоты За год после ухода Хидео Кодзимы рыночная капитализация Konami значительно увеличилась
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика