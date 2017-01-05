Режиссёр Сильвен Уайт («Лузеры») стал главным постановщиком фильма про Слендермена — экранизации популярного сетевого мема.

Слендермена придумали в 2009 году на форуме Something Awful. Участникам конкурса Create Paranormal Images предложили с помощью графического редактора создать какую-нибудь пугающую хрень из обычной фотографии. Так и родился Тонкий человек — существо в чёрном костюме с противоестественно длинными конечностями и отсутствующими чертами лица.

Всем так понравилось, что от его имени в реальной жизни начали происходить разные акты насилия. Одна 12-летняя девочка из Висконсина завела свою подружку в лес и чуть было не зарезала насмерть, а потом свалила всё на Слендермена. Иначе говоря, квакнись от зависти, Лягушка Пепе!

Да, Слендер специализируется на детях и подростках, что, конечно, добавляет ему в омерзительности. Студии Screen Gems будет, где разгуляться.

Кино спродюсирует компания Mythology Entertainment, которая купила права на персонажа для использования на всех платформах, включая художественные фильмы. Съёмки «Слендермена» стартуют в этом году для премьеры в 2018-м.