Ноль кадров в секунду. Выпуск 141: Фаллический кубик

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Содержание
|00:18 —
|С новым годом!
|01:18 —
|Double Dragon IV, Freedom Planet 2, кооп от Remedy
|13:00 —
|Топ самых прибыльных игр в Steam
|24:00 —
|Гринберг про PlayStation VR
|46:00 —
|Гринберг про 20XX
|49:23 —
|Гринберг про Mighty №9
|54:30 —
|Гринберг про Song of the Deep
|1:00:54 —
|Горов про Darkest Dungeon
|1:06:53 —
|Илюхин про Three Heroes
|1:11:20 —
|Илюхин про Furi
|1:16:06 —
|Илюхин про серию Endless
|1:36:52 —
|Итоги года
|2:19:00 —
|Благодарности спонсорам
Аудиоверсия, в том числе и без улучшений:
-
- 0
- 1167
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $229 из $300
Ближайшая цель: Ежемесячная запись подкаста с веб-камерами. Все целиПоддержать
Содержание
|00:18 —
|С новым годом!
|01:18 —
|Double Dragon IV, Freedom Planet 2, кооп от Remedy
|13:00 —
|Топ самых прибыльных игр в Steam
|24:00 —
|Гринберг про PlayStation VR
|46:00 —
|Гринберг про 20XX
|49:23 —
|Гринберг про Mighty №9
|54:30 —
|Гринберг про Song of the Deep
|1:00:54 —
|Горов про Darkest Dungeon
|1:06:53 —
|Илюхин про Three Heroes
|1:11:20 —
|Илюхин про Furi
|1:16:06 —
|Илюхин про серию Endless
|1:36:52 —
|Итоги года
|2:19:00 —
|Благодарности спонсорам