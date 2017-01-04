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Режиссёр Сталлоне снимет социально важный фильм

При студии Fox зреет новый режиссёрский проект Сильвестра Сталлоне — фильм Tough as They Come по мотивам мемуаров Трэвиса Миллза.

Драма рассказывает правдивую историю армейского сержанта Миллза — одного из пяти солдат, переживших ампутацию всех конечностей после боевого ранения. В центре повествования — отношения солдата-инвалида со своим отчимом, который поддерживал его с момента возвращения из больницы домой.

Адам Драйвер («Звёздные войны: Пробуждение силы») исполнит роль Миллза, ну а Сталлоне, помимо режиссёрский обязанностей, возьмёт на себя партию заботливого отчима.

К слову, именно по этой причине Слай отказался от предложенной Дональдом Трампом государственной должности. Поскольку хотел посвятить своё время проблеме интеграции в общество ветеранов военных действий.

Последние фильмы режиссёра Сталлоне — «Рокки Бальбоа», «Рэмбо IV» и «Неудержимые».

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Tough as They Come

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