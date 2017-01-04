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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Вуди Харрельсону предложили сыграть наставника Хана Соло

Студия Disney только начала уговаривать актёра Вуди Харрельсона («Иллюзия обмана», «Иллюзия обмана 2») сыграть ключевую роль в проекте с рабочим названием «Хан Соло. Звёздные войны: Истории». Ему предлагают партию наставника юного Хана Соло, а менторы у Вуди получаются хорошо, особенно с трагическим прошлым и вечно пьяные («Голодные игры»).

Ранее в кино нагнали один сплошной молодняк: Олдена Эйренрайка (Хан Соло), Дональд Гловер (Лэндо Калриссиан) и Эмилию Кларк (Мать драконов).

Кино режиссируют Фил Лорд и Крис Миллер. Сценарий написали Лоуренс Кэздан и Джон Кэздан. Сюжет расскажет, как именно молодой Соло стал контрабандистом, вором и проходимцем, с которым Люк Скайуокер и Оби-Ван Кеноби познакомились в Мос-Эйсли.

Премьера намечена на 25 мая 2018 года, хотя уже появились слухи, мол, Disney хочет перенести дату выхода на декабрь. Их совершенно не пугает перспектива столкнуться в прокате с «Аватаром 2», а показатели «Изгоя-один» говорят лучше всяких слов

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Хан Соло. Звёздные войны: Истории
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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