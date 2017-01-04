Мег Райан снимется в комедии про Париж на Epix

Мег Райан («В стране женщин») решила напомнить о себе самым популярным нынче способом, засветившись на телевидении. Актриса возглавила кастинг-лист комедийного сериала «Вообрази Париж». Проект в жёсткой конкурентной борьбе отвоевал Epix — хозяин недавно продлённых на второй сезон «Берлинской резидентуры» и «Грейвза». Кабельный канал пока не комментирует покупку и официально не объявлял заказ на съёмки.

Потенциальный сериал основан на одноимённом короткометражном фильме Брэда Холла («Вице-президент»), главную роль в котором исполнила Джулия Луис-Дрейфус. Это история о семейной паре из пригорода, чьи дети повзрослели и разъехались из отчего дома. Пытаясь справиться с грустью и пустотой, родители решают отправиться в Париж, но подготовка к поездке, о которой они так давно мечтали, не желает идти по плану.

Холл срежиссирует сериал по собственному сценарию, вдобавок он числится исполнительным продюсером наряду с Райан, Аароном Капланом и Даной Онор. Производством займётся студия Entertainment One. Снимать собираются в Париже.