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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Мег Райан снимется в комедии про Париж на Epix

Мег Райан («В стране женщин») решила напомнить о себе самым популярным нынче способом, засветившись на телевидении. Актриса возглавила кастинг-лист комедийного сериала «Вообрази Париж». Проект в жёсткой конкурентной борьбе отвоевал Epix — хозяин недавно продлённых на второй сезон «Берлинской резидентуры» и «Грейвза». Кабельный канал пока не комментирует покупку и официально не объявлял заказ на съёмки.

Потенциальный сериал основан на одноимённом короткометражном фильме Брэда Холла («Вице-президент»), главную роль в котором исполнила Джулия Луис-Дрейфус. Это история о семейной паре из пригорода, чьи дети повзрослели и разъехались из отчего дома. Пытаясь справиться с грустью и пустотой, родители решают отправиться в Париж, но подготовка к поездке, о которой они так давно мечтали, не желает идти по плану.

Холл срежиссирует сериал по собственному сценарию, вдобавок он числится исполнительным продюсером наряду с Райан, Аароном Капланом и Даной Онор. Производством займётся студия Entertainment One. Снимать собираются в Париже.

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