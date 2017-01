Кабельный канал Viceland заказал съёмки своего первого художественного сериала, создателем и исполнителем главной роли в котором выступает хороший парень Джеймс Ван Дер Бик («Бухта Доусона»), которому до сих пор не слишком везло. Три последних телепроекта, в которых он снимался, — «C.S.I.: Киберпространство», «Не верь су** из квартиры 23» и «Моим друзьям живётся лучше» — в эфире, к сожалению, не задержались.

Шестисерийный комедийный сериал с рабочим названием «Как поступил бы Diplo?» (What Would Diplo Do?), где Ван Дер Бик играет выдуманную версию сверхпопулярного американского диджея и продюсера Diplo, основан на трёхминутном промо-ролике Day In The Life of Diplo, рекламировавшем прошлогодний концертный тур по городам США. Это история о жизни глазами парня, без труда влюбляющего в себя многотысячную толпу, однако не блещущего добродетелями в личном общении.

Ван Дер Бик выступает шоураннером, сценаристом проекта и его исполнительным продюсером наравне с Diplo и его менеджером Кевином Кусатсу. Снимет все шесть эпизодов сериала режиссёр музыкальных клипов Брэндон Дэрмер.

А вот и то самое видео: