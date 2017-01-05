 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
«Человек в высоком замке» получил третий сезон и нового шоураннера Новости аниме — лучшее за неделю «Викинг» — эксклюзивный ролик со съёмок «Доктор Кто» — трейлер десятого сезона «Чужой: Завет» — первый трейлер
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
2

Джеймс Ван Дер Бик сыграет крутого диджея в комедии от Viceland

Кабельный канал Viceland заказал съёмки своего первого художественного сериала, создателем и исполнителем главной роли в котором выступает хороший парень Джеймс Ван Дер Бик («Бухта Доусона»), которому до сих пор не слишком везло. Три последних телепроекта, в которых он снимался, — «C.S.I.: Киберпространство», «Не верь су** из квартиры 23» и «Моим друзьям живётся лучше» — в эфире, к сожалению, не задержались.

Шестисерийный комедийный сериал с рабочим названием «Как поступил бы Diplo?» (What Would Diplo Do?), где Ван Дер Бик играет выдуманную версию сверхпопулярного американского диджея и продюсера Diplo, основан на трёхминутном промо-ролике Day In The Life of Diplo, рекламировавшем прошлогодний концертный тур по городам США. Это история о жизни глазами парня, без труда влюбляющего в себя многотысячную толпу, однако не блещущего добродетелями в личном общении.

Ван Дер Бик выступает шоураннером, сценаристом проекта и его исполнительным продюсером наравне с Diplo и его менеджером Кевином Кусатсу. Снимет все шесть эпизодов сериала режиссёр музыкальных клипов Брэндон Дэрмер.

А вот и то самое видео:

 
 
2 Обсудить
Темы
 
Видео Как поступил бы Diplo?

Тоже интересно

 
Кино Постер фильма «Дизлайк»
 
Кино Трейлер без цензуры фильма «Kingsman: Секретная служба»
 
Кино Первый кадр из фильма «Охотники за привидениями 3»
 
Кино Трейлер фильма «Горько-2»
 
КиноИгры «Шевелись, Плотва!» в 2017 году
 
Кино Бокс-офис России за четверг, 11 февраля — «Дэдпул» идёт на рекорд
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
О некрологах
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Let It Die - опубликована информация о загрузках новой игры от Suda 51 Project CARS 2 - Slightly Mad Studios обновила статус разработки, появились свежие скриншоты Mass Effect: Andromeda - раскрыты дополнительные технические подробности и названа дата релиза новой ролевой игры BioWare RiME - бывший эксклюзив PlayStation 4 получит релиз на физических носителях, опубликована обложка, арты и скриншоты За год после ухода Хидео Кодзимы рыночная капитализация Konami значительно увеличилась
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика