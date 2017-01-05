У каждого мангаки есть свои специфические узнаваемые черты: это многоуровневые сюжеты у Наоки Урасавы, расписывающего события на годы, а то и десятилетия; это упор на азартные игры у Нобуюки Фукумото, рано или поздно сводящего всё к маджонгу; это депрессивный психологизм, который на пару с реалистичным стилем рисунка невольно вызывает у читателя ощущение дискомфорта, у Инио Асано; это влажные мечты Кроненберга у Дзюндзи Ито. И на этом фоне выделяется Коудзи Сео — автор «Сузуки», «Города, в котором ты живёшь» и относительно свежей манги «Фуука», экранизация которой вот-вот увидит свет.

Коудзи Сео специализируется на подростковой романтике с примесью лёгкого фансервиса, при этом действие самых известных его работ происходит в одной вселенной, и персонажи одного сериала нередко натыкаются на героев других. Да, ульмативно Сео-кун работает с классическим «гаремом», активно подталкивая своего очередного протагониста навстречу мягким телесам разнообразных девушек, но по факту оные нужны только для создания напряжения в отношениях с основной героиней, которая зачастую определяется ещё в самом начале истории. И это приводит нас к главной черте всех работ Коудзи Сео, выделяющей его среди прочих, — недоразумениям как двигателю сюжета. Куда там Урасаве с его многогранными сюжетными линиями, вписывающимися в истории длиной в поколения. Кто такой Хирохико Араки, пытающийся каждый раз придумывать новые и интересные ситуации, при этом оставаясь в рамках одного сеттинга вот уже почти тридцать лет? Нет, настоящее искусство — это умение вовремя подстроить недоразумение, которое обрушит весь прогресс отношений главных героев, тщательно выстраиваемый последние глав двадцать. Потом потратить ещё десяток глав на разрешение конфликта, а потом впихнуть ещё одно недоразумение, точно такое же, как и предыдущее, и снова десять глав возвращать всё на свои места. И так повторять, пока не надоест. А Сео-куну не надоедает. Из раза в раз. Его герои живут во вселенной глупых недоразумений и дешёвой драмы. Все его работы построены на одних и тех же штампах, с одними и теми же проблемами и персонажами. Чёрт, да зачастую героев можно просто перепутать, ведь Сео-кун умеет рисовать от силы три лица и лишь меняет им причёски. А учитывая, что он испытывает какую-то патологическую любовь к стрижке каре и приделывает её каждой второй героине, обычно персонажей вообще не отличить друг от друга. Что уж говорить про их характеры...

За редким исключением главные героини произведений Сео-куна лучше всего описываются термином «стерва». То есть явно из раза в раз автор пытается создать свою идеальную цундере: критичную к герою, но невольно испытывающую любовное влечение, скрытое за суровым отношением. Вот только вместо цундере стабильно получаются суки, помыкающие протагонистом, который, в общем-то, не возражает. Чаще всего потому, что на месте главного героя у нас бесхарактерная тряпка, старательно пытающаяся подлизаться к «стерве-тян». При этом «тряпка-кун» обычно, к вящему удивлению читателей, обладает каким-то животным магнетизмом — иначе ничем не объяснить тот факт, что каждая вторая знакомая ему девушка пытается с ним замутить, а все остальные хотят, но просто сдерживаются. На этих замутах обычно и строятся обожаемые Сео-куном недоразумения.

Классическая ситуация выглядит так: левая девушка, влюблённая в главного героя, идёт с ним гулять, по каким-то причинам персонажи держатся за руки. Их видит главная героиня. Начинается ведущий в никуда бугурт на несколько десятков глав. Более того, даже держаться за руки не обязательно — главное, чтобы «стерва-тян» уследила, что «тряпка-кун» видится с любой представительницей противоположного пола.

И нет бы спросить протагониста: «А почему ты там-то общался с той-то?» Это было бы слишком просто. Нужно же растягивать сюжет и нарабатывать материал. И мы будем тратить сотни страниц на то, чтобы «тряпка-кун» доказал свою невиновность и загладил «вину» перед особо ревнивой героиней. А бывает, что Сео-кун начинает растягивать повествование ещё сильнее, выстраивая отношения с промежуточными девушками, которые зачастую оказываются менее сволочными, чем основная героиня, более доверчивыми, добрыми, милыми, да и вообще со всех сторон замечательными. Но «тряпка-кун» их обязательно бросит ради той своей незаменимой стервы. Потому что мазохист любовь. При том что зачастую героине «тряпка-кун» не особо и нужен сам по себе.

Любимая тема Сео-куна — вторичность отношений основной пары. Либо героиня уже кого-то когда-то любила и нашла в протагонисте точную копию своего старого идеала (чаще), либо наоборот (реже). Но суть всегда одна и та же: был какой-то мальчик (или девочка), преуспевающий в спорте/искусстве/кулинарии и т. д., в которого «стерва-тян» была влюблена. Но потом мальчик (или девочка) попадает в аварию — предпочтительно под грузовик — либо оказывается сломлен болезнью, и героиня в расстроенных чувствах от потери возлюбленного переключается через пару лет на протагониста, который точно такой же, как первая любовь, вплоть до морды лица. И как-то сложно испытывать симпатию к персонажу, который знает, что он просто удобная замена утраченному, но всё равно продолжает активно лезть в отношения именно с позиции запасного варианта.

А вместе все эти склочные персонажи, шаблонные сюжеты и дурацкие недоразумения складываются в дешёвую драму. Все проблемы историй Сео-куна можно решить простыми разговорами, вместо которых мы получаем истерики на пустом месте. Вместо развития отношений — помыкательство героем ради драмы. Вместо предысторий — драму. Да всё, что происходит в сюжетах Сео-куна, делается ради дешёвой драмы, которую можно тянуть до бесконечности. И самое обидное, что драма эта почти всегда оборачивается пустышкой, по разрешении которой всё возвращается на круги своя и персонажи тут же делают ровно те же ошибки, что и в прошлый раз. Да, можно сказать, что подобным страдают многие авторы сёненовской романтики, но Коудзи Сео уделывает всех за счёт количества работ в одном жанре, которые к тому же абсолютно одинаковы.

И здесь появляется манга «Фуука».

В центре истории Ю Харуна, только что переведшийся в новую школу. Он застенчив и не отрывается от экрана смартфона, постоянно читая ленту «Твиттера». И вдруг он знакомится с девушкой по имени Фуука Акицуки, у которой даже мобильника нет, но которая при этом очень естественная, открытая и притягивающая к себе людей (а ещё она дочка главных героев «Сузуки»). В последнее время Ю при помощи «Твиттера» снова начал общаться со своей подругой детства Коюки Хинащи, ныне известной певицей, и однажды пригласил Фууку на один из её концертов...

История дочки героев «Сузуки» заметно отличается от своих предшественников просто потому, что главная героиня оказывается, не побоюсь этого слова, адекватной. Фуука не пошла в мать, не страдает стервозностью и является в целом задорной и приятной девушкой, пусть и слегка отрешённой от мира. А когда случаются недоразумения, она делает страшную вещь — пытается поговорить с протагонистом и понять, что пошло не так. Романтическая тематика при этом отходит на второй план, уступая место истории становления молодой музыкальной группы. И магическим образом на фоне остальных произведений Сео-куна ранняя манга «Фуука» выглядит интересной и необычной. Адекватная главная героиня; протагонист, который, может, и начинает как тряпка, но довольно быстро развивается в нечто удобоваримое; история, не фиксирующаяся на одних только отношениях; минимальное использование недоразумений и дополнительных девушек, влюблённых в протагониста (они есть, конечно, но не играют заметной роли). Почти слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но можете не сомневаться, Сео-кун нашёл способ всё испоганить, да так, что мангу «Фуука» ещё долгие годы будут поминать недобрым словом.

Однако заранее списывать со счетов грядущую экранизацию музыкального эксперимента Сео-куна от студии Diomedea не стоит. Просто потому, что испоганил мангака всё далеко не сразу, и при правильном темпе экранизации и ограничении в 12–13 эпизодов мы можем получить хорошую историю с романтическим привкусом. Правда, с композитором нам, к сожалению, уже не повезло — на эту должность взяли Такуро Игу, отличившегося незапоминающимся саундтреком к «Арии по прозвищу Алая Пуля АА».

К тому же ни Линн, озвучивающая Фууку Акицуки, ни Юуске Кобаящи, отыгрывающий Ю Харуну, вокальных талантов пока особо не демонстрировали. А значит, шансы на то, что мы услышим несколько хороших песен как от группы главных героев, так и от местного аналога Dying Breed из давнишнего сериала Beck, стремятся к нулю. Ну хотя бы можно не сомневаться, что Кобаящи точно справится с отыгрыванием истерик: уж кто-кто, а он на некоем Субару-куне натренировался.

В остальном же ценность адаптации манги «Фуука» сильно зависит от решений производственной группы касаемо темпа экранизации, и можно лишь надеяться, что авторы остановятся до того, как «начнётся легенда».