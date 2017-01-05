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Geforce Now: облачный игровой сервис для ПК

Посмотрев на ряд провальных или просто не слишком успешных облачных игровых сервисов, Nvidia пораскинула мозгами и решила «Да, для успеха им явно не хватало более высокой цены».

Встречайте: облачный игровой сервис Geforce Now. Идея сервиса проста, логична и привлекательна — прямо как и идея любых облачных игровых сервисов для ПК, шедших до него. Geforce Now должна позволить людям, у которых нет денег на современный компьютер, запускать последние новинки в лучшем возможном качестве даже на дешёвом ноутбуке многолетней давности. Лишь бы у вас был быстрый интернет — а уж графические мощности самых современных видеокарт Nvidia вам предоставят.

Вообще, если уж на то пошло, облачный игровой сервис Geforce Now существует уже не первый день, просто раньше он был эксклюзивом для девайсов линейки Nvidia Shield и работал по подписке. Теперь же он появится на ПК и Маках, а ценовая политика изменится в очень своеобразную сторону. Отныне $25 дадут вам 20 часов стриминга игр с ПК, на котором стоит видеокарта GTX 1060, или 10 часов с GTX 1080. И не спешите думать «Но хотя бы игры покупать не придётся». Каталог игр у Geforce Now есть, но он не поражает богатством. Идея сервиса в другом: вы сможете подключаться к своим аккаунтам в Steam, GOG, Uplay и тому подобных магазинах, покупать там игры и стримить их на свой маломощный компьютер.

Ранний доступ к сервису Geforce Now будет запущен уже в марте. Представители Nvidia считают, что он будет кране выгоден для людей, у которых нет средств или желания для оборудования игрового ПК. Ну и для тех, кто общается с играми редко и нерегулярно.

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