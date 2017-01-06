Студия Paramount Pictures выпустила новый трейлер фильма «Звонки».

В «Звонках» девушка волнуется за своего парня, когда тот начинает исследовать субкультуру, которая родилась вокруг загадочной видеокассеты. После просмотра этой записи человек умирает жуткой смертью через семь дней. Главная героиня жертвует собой, чтобы спасти бойфренда, и делает ужасающее открытие: в фильме есть ещё один фильм, который раньше не замечали!

Кино срежиссировал Ф. Хавьер Гутьеррес.

Дата выхода фильма — 2 февраля этого года.