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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Полное описание сюжета «Пиратов Карибского моря 5»

Walt Disney Pictures раскрыла сюжет фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» во всей безумной красе.

Сюжет «Пиратов Карибского моря 5» рассказывает, как Джонни Депп в пятый раз возвращается к культовой роли антигероя Джека Воробья в новой части невероятно популярного франчайза.

Вновь упустивший свою фортуну капитан Воробей плывёт на всех парусах по направлению к новым неприятностям. Пираты-призраки под командованием страхолюдного капитана Салазара (Хавьер Бардем) ускользнули из Дьявольского Треугольника, чтобы покончить со всеми морскими пиратами, разумеется, включая Джека. Единственная надежда главного героя — ром. Ну и легендарный артефакт — Трезубец Посейдона. Но чтобы найти вещицу, Джеку понадобится помощь нелёгкого в общении астронома — прекрасной и гениальной Карины Смит (Кая Скоделарио). Также ему необходим напарник в лице упёртого моряка королевского флота по имени Генри (Брентон Туэйтс). Ещё у Джека новый корабль — «Умирающая чайка», маленькая и хлипкая посудина. Короче говоря, все важные слагаемые успеха, чтобы вернуть капризную удачу и победить самого опасного врага.

Эспен Сандберг и Хоаким Роннинг срежиссировали кино. Премьера намечена на 26 мая.

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Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки

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