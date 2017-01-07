Новые возможности интерфейса HDMI 2.1

Авторы интерфейса HDMI анонсировали его новую версию: HDMI 2.1. И, даром что номер ей дали дробный, скачок в возможностях у HDMI 2.1 ожидается очень внушительный.

Во-первых, HDMI 2.1 будет поддерживать не только уже сравнительно привычное разрешение 4K, но и 8K с 10K, и всё это при частоте обновления в 120Hz (правда, для этого придётся купить новые HDMI-кабели 48G). Страшно подумать, сколько будут стоить тянущие такую картинку компьютеры, но в качестве задела на будущее — отлично. Быть может к тому моменту, когда VR-шлемы начнут-таки выдавать чёткую картинку без видимых пикселей, HDMI 2.1 будет по прежнему справляться со своими обязанностями.

Во-вторых, HDMI 2.1 будет поддерживать «динамическое HDR» — позволяющее идеально подстраивать цветовую гамму под нужды каждой конкретной сцены.

И, наконец, в-третьих. HDMI 2.1 получит специально заточенный под геймеров режим, Game Mode VRR, исполняющий ту же роль, что и G-Sync с FreeSync. По сути после внедрения нового интерфейса в массовое использование нужда в вертикальной синхронизации наконец-то отпадёт, а изображение на экране не будет расслаиваться при fps, отличных от привычной классики типа 30 и 60. Да и задержки между обсчётом картинки и её появлением на экране должны будут уменьшиться.

В общем, теперь дело за малым — дождаться мониторов и телевизоров, поддерживающих HDMI 2.1, потом дождаться их удешевления, купить, поставить рядышком PS135 (или какую там консоль успеет выпустить Sony) — и радоваться чёткой картинке с идеальными цветами, невероятной плавностью, уникальной отзывчивостью и гладкостью.