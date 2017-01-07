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Mass Effect 2 раздают бесплатно

Mass Effect 2 раздают бесплатно! Ура!

Mass Effect 2 раздают бесплатно в Origin!.. ой.

Впрочем, шутки шутками, а мы можем только похвалить привычку EA ежемесячно раздавать бесплатные PC-версии своих старых игр. Да и с существованием Origin фанатам Mass Effect придётся смириться — Mass Effect: Andromeda ведь в Steam не выйдет.

С другой стороны, если вы уже являетесь фанатом Mass Effect, то у вас почти наверняка уже есть копия второй части (может быть даже в Steam). Это ведь не просто одна из игр серии, а лучшая часть трилогии и самый близкий аналог «Светлячка», который есть у игровой индустрии.

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Темы
 
Mass Effect 2 (PlayStation 3, Xbox 360, PC) Mass Effect: Andromeda (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 2 марта 2011 годаЛожка дёгтя: Mass Effect 2, часть 1 10 марта 2011 годаЛожка дёгтя: Mass Effect 2, часть 2 17 января 2013 годаЛожка дёгтя: Mass Effect 3

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