Да, неизбежное случилось — «Изгой-один» свергнут со своего пьедестала, и его правление американским кинопрокатом сошло на нет. Что для этого потребовалось? Космические усилия трёх чернокожих женщин из фильма «Скрытые фигуры», в пятницу заработавшего $ 7,6 млн — с прицелом закончить выходные с $ 21 млн. Понятно, что «Изгой-один» и «Зверопой» ещё могут прибавить прыти за субботу и воскресенье. Хотя не стоит недооценивать активность афроамериканской аудитории, для которой сняли кино про то, что именно она отправила в космос белых говнюков. Увы, не всех, и некоторые даже сумели вернуться.

Впрочем, спин-офф «Звёздных войн» уже пропустил домашний прокат через соковыжималку, и сейчас его больше интересует Китай, где, собственно, только что состоялся выход фильма. За два дня в Китае «Изгой-один» цапнул $ 24,1 млн. Для сравнения: «Пробуждение Силы» за те же два дня (только суббота — воскресенье, а не пятница — суббота) заработало $ 50,4 млн, а суммарно подняло в Китае $ 124 млн. Сейчас у «Изгоя-один» общие сборы насчитывают $ 844 млн, и до миллиарда осталось всего ничего.

Также в Штатах премьеровался «Другой мир: Войны крови». Старт с четвёртой позиции и $ 4,9 млн в клыках за пятницу, что сулит $ 13 млн за уик-энд. Американские зрители оценивают кино на «четыре с плюсом» — совсем как «Кредо убийцы». Вот только «Войны крови» стоили киношникам $ 35 млн и уже собрали в мировом прокате $ 42 млн.

Пятая часть франчайза работает явно слабее предыдущей части — «Другого мира: Пробуждения». Это самое «Пробуждение» собрало дома $ 25,3 млн за первые выходные и $ 62,3 млн за всё время пребывания в североамериканском прокате. Правда, бюджет четвёртого фильма был вдвое больше — $ 70 млн. Получается, создатели решили перестраховаться и потратили минимум денег на заключительный фильм. Похоже, их ставка оправдалась.