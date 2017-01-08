Новости кино — лучшее за неделю

- Министерство культуры России хочет ужесточить антипиратский закон — как только выработают метод, так сразу запретят все торренты, а нарушители режима будут сосланы в Сибирь.
- Обсуждение фильма «Кредо убийцы» — поиски многочисленных недостатков.
- «Обзоры Ильи Кролика» — фильм «Викинг» — пусть кино не очень, зато обзор задорен.
- Сборы фильмов в России за 29 декабря — 1 января: «Викинг» бьёт рекорды — небольшие рекорды были всё-таки побиты.
- «Чудо-женщина» — русский трейлер — совсем не чудесные голоса дубляжа.
- «На пятьдесят оттенков темнее» — расширенный трейлер фильма — главное не то, как расширили трейлер, а то, что в нём показали (ничего хорошего).
- Полное описание сюжета «Пиратов Карибского моря 5» — капитан Джек Воробей и его новая экспроприированная лодка.
- Вуди Харрельсону предложили сыграть наставника Хана Соло — стреляй первым, как Вуди.
- Бен Аффлек сможет отказаться от «Бэтмена», если ему что-то не понравится — действуем только по плану Аффлека, иначе никакого Бэтффлека.