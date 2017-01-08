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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Удача Дрейка принесла экранизации игры готовый сценарий

Экранизация видеоигры «Неизведанное: Удача Дрейка» за короткий период времени (не считая годы в производственном инферно) совершила мощный рывок — до уровня готового сценария. Мистер Джо Карнахан (режиссёр «Плохих парней навсегда») сделал своё дело:

Задание выполнено. Теперь начинается настоящая работа. Если в Голливуде сейчас найдётся более монструозный и клёвый сценарий экшен-фильма, то я хочу его прочитать, потому что у нас получился натуральный зверь.

Ранее студия Sony Pictures наняла для постановки «Удачи Дрейка» режиссёра Шона Леви («Живая сталь», «Ночь в музее»).

«Неизведанное: Удача Дрейка» — первая часть серии, вышедшая на PlayStation 3 в 2007 году. Её сюжет рассказывает о похождениях потомка сэра Фрэнсиса Дрейка — охотника за сокровищами Нейта Дрейка. Последний верит, что нашёл точные координаты потерянного города из золота в Южной Америке — Эльдорадо. Поиски богатств становятся несколько сложнее, когда появляются конкуренты, а хранителями сокровищ оказываются мутировавшие потомки немцев-нацистов и испанцев.

Серия компьютерных игр продолжалась до четвёртой части — «Uncharted 4: Путь вора». Недавно было анонсировано дополнение Uncharted: The Lost Legacy.

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 10 ноября 2016 годаРежиссёру Шону Леви уже присоветовали всех похожих актёров на роль Дрейка 2 ноября 2016 годаСценарист Джо Карнахан верит в успешную судьбу фильма «Uncharted: Удача Дрейка» 26 октября 2016 годаШон Леви срежиссирует экранизацию «Uncharted: Удача Дрейка»

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