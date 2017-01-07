Телеовощи. Выпуск 146: Звуковые опечатки

Встречайте свежий выпуск «Телеовощей»! Аудиоверсия, в том числе и без улучшений:
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Собрано $468 из $500
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00:36 —
|Новости
|00:23:30 —
|Обращение от нашего спонсора
|00:25:24 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|00:59:57 —
|«По ту сторону» — 1x01–03 (премьера)
|01:13:19 —
|«Мик» — 1x01—02 (премьера)
|01:18:03 —
|«Выкуп» — 1x01 (премьера)
|01:25:27 —
|«Шерлок» — 4x01 (премьера сезона)
|01:55:56 —
|«Мужчина ищет женщину» — 3x01 (премьера сезона)
|02:06:28 —
|«Суперособняк» — 2x00 (рождественский эпизод)
|02:08:12 —
|«Родина» — 6x01 (премьера сезона)
|02:15:22 —
|«Булл» — 1x10
|02:20:44 —
|«Стрелок» — 1x08
|02:24:53 —
|«Корпорация» — 1x06
|02:32:31 —
|«Просто нет слов» — 1x11
|02:35:56 —
|Зачитываем отзывы и благодарим наших спонсоров
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