Канал The CW натурально страшен в своей щедрости — он одним махом продлил едва ли не весь список художественных сериалов осеннего расписания, а их там без малого семь штук! Четыре из них — экранизации комиксов вселенной DC.

Продления удостоились «Стрела» (шестой сезон), «Флэш» (четвёртый сезон), «Легенды завтрашнего дня» (третий сезон), «Супергёрл» (третий сезон), «Чокнутая бывшая» (третий сезон), «Девственница Джейн» (четвёртый сезон) и «Сверхъестественное» (тринадцатый сезон).

Глава канала The CW Марк Педовиц так прокомментировал широкий жест телевизионного руководства:

На протяжении последних нескольких лет The CW создал целую когорту проверенных, успешных проектов — от линейки супергероев DC до одобренных критиками комедий и научно-фантастических драм. Ранние продления этих сериалов позволят нашим продюсерам начать планирование новых сезонов и предоставляют нам крепкий фундамент для формирования нового телесезона с круглогодичным выходом оригинальных художественных сериалов.

Туманным остаётся будущее новичков этого сезона — «Завтра не наступит» и «Радиоволна». Оба отличились тем, что стали первыми за одиннадцать лет сериалами на канале, не получившими заказ на съёмки полного первого сезона. Официального вердикта придётся ждать до мая. Теоретически повысить шансы на выживание проектов может интерес подписчиков потокового сервиса Netflix, где они в ближайшее время станут доступны для просмотра.

Вдобавок в мае будет решена судьба проектов межсезонья: «Я — зомби», «Сотни», «Первородных» и новичка «Ривердэйла». А вот для «Дневников вампира» (восьмой сезон) и «Царства» (четвёртый сезон) этот год станет последним.