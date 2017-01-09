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«Лига справедливости» — новый кадр

Пятеро смелых на новом кадре из «Лиги справедливости». В центр снимка почему-то поставили Киборга, будто его дизайн должен внушать шок и трепет.

Жертва Супермена возвращает Бэтмену веру в людские массы, и Брюс вместе с Дианой приступает к формированию сборной супергероев, чтобы защитить человечество от страшнейшей угрозы. Бэтс и Чудо-женщина быстро собирают команду металюдей; но несмотря на внушительный коллектив могучих персонажей, возможно, уже слишком поздно и катастрофа планетарных масштабов неизбежна.

В фильме играют (и некоторые даже красуются на кадре) Бен Аффлек (Бэтмен), Генри Кавилл (Супермен), Эми Адамс (Лоис Лейн), Галь Гадот (Чудо-женщина), Джейсон Момоа (Аквамен), Эзра Миллер (Флэш), Рэй Фишер (Киборг), Уиллем Дефо (Нуйдис Валко), Джесси Айзенберг (Лекс Лютор), Джереми Айронс (Альфред Пенниворт), Дайан Лэйн (Марта!), Конни Нильсен (королева Ипполита), Дж.К. Симмонс (комиссар Гордон).

Режиссёром фильма выступает бессменный Зак Снайдер («300 спартанцев», «Хранители»).

Выходит «Лига справедливости» (ещё много кадров спустя) 10 ноября

.

Кадры из фильма «Лига справедливости»
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 23 декабря 2016 годаПолный список актёров из фильма «Лига справедливости» 10 декабря 2016 годаЗак Снайдер уступает место Бену Аффлеку и уходит снимать другой фильм 5 ноября 2016 годаКиаран Хайндс сыграет главного злодея в фильме «Лига справедливости» 7 октября 2016 года«Лига справедливости» — ролик о создании

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