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«Золотая малина 2017» — номинанты на премию

Раздающие награды «Золотые малины» господа определились с окончательным списком номинантов на премию 2017 года. Разумеется, надо смириться с тем, что выбирают не самые худшие фильмы, а наиболее заметные. Поэтому «День независимости: Возрождение» получает восемь номинаций (исключительно для громких заголовков и привлечения трафика).

Идиотский, потому что он должен быть таким, но совершенно безобидный «День независимости: Возрождение» — абсолютный лидер по номинациям на премию «Золотая малина», их у него девять штук. Может быть, теперь эту комедию кто-нибудь да посмотрит — хотя бы ради интереса.

Особой нелюбовью пользуются «Боги Египта» и «День независимости: Возрождение».

Также появилась новая категория «Худшая экранная пара» — за неё голосовали посетители сайта Rotten Tomatoes. Не ждите никаких откровений — набор жертв вполне стандартный.

Победители станут известны 25 февраля.

Худший фильм:

Худший приквел, ремейк, копирка или сиквел:

Худший сценарий:

Худший режиссёр:

Худший актёр:

Худшая экранная пара:

Худший актёр второго плана:

Худшая актриса:

Худшая актриса второго плана:

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Темы
 
День независимости: Возрождение Боги Египта Дедушка лёгкого поведения Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии
 9 января«Золотая малина 2017» — полный шорт-лист 25 июня 2016 годаПодкаст на колёсах. «День независимости: Возрождение» 25 июня 2016 годаОбзор за 100 секунд: «День независимости: Возрождение»

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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