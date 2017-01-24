Раздающие награды «Золотые малины» господа определились с окончательным списком номинантов на премию 2017 года. Разумеется, надо смириться с тем, что выбирают не самые худшие фильмы, а наиболее заметные. Поэтому «День независимости: Возрождение» получает восемь номинаций (исключительно для громких заголовков и привлечения трафика).
Идиотский, потому что он должен быть таким, но совершенно безобидный «День независимости: Возрождение» — абсолютный лидер по номинациям на премию «Золотая малина», их у него девять штук. Может быть, теперь эту комедию кто-нибудь да посмотрит — хотя бы ради интереса.
Особой нелюбовью пользуются «Боги Египта» и «День независимости: Возрождение».
Также появилась новая категория «Худшая экранная пара» — за неё голосовали посетители сайта Rotten Tomatoes. Не ждите никаких откровений — набор жертв вполне стандартный.
Победители станут известны 25 февраля.
Худший фильм:
- «Бэтмен против Супермена»
- «Дедушка лёгкого поведения»
- «Боги Египта»
- «Образцовый самец 2»
- «День независимости: Возрождение»
- «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии»
Худший приквел, ремейк, копирка или сиквел:
- «Алиса в Зазеркалье»
- «Бэтмен против Супермена»
- «День независимости: Возрождение»
- «Пятьдесят оттенков чёрного»
- «Черепашки-ниндзя 2»
- «Образцовый самец 2»
Худший сценарий:
- «Бэтмен против Супермена»
- «Дедушка лёгкого поведения»
- «Боги Египта»
- «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии»
- «День независимости: Возрождение»
- «Отряд самоубийц»
Худший режиссёр:
- Динеш Д'Соуза («Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии»)
- Роланд Эммерих («День независимости: Возрождение»)
- Тайлер Перри («Хэллоуин Мэдеи»)
- Алекс Пройас («Боги Египта»)
- Зак Снайдер («Бэтмен против Супермена»)
- Бен Стиллер («Образцовый самец 2»)
Худший актёр:
- Бен Аффлек («Бэтмен против Супермена»)
- Джерард Батлер («Боги Египта» и «Падение Лондона»)
- Генри Кавилл («Бэтмен против Супермена»)
- Динеш Д'Соуза («Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии»)
- Роберт Де Ниро («Дедушка лёгкого поведения»)
- Бен Стиллер («Образцовый самец 2»)
Худшая экранная пара:
- Бен Аффлек и Генри Кавилл («Бэтмен против Супермена»)
- Любые два бога или смертных из Египта («Боги Египта»)
- Джонни Депп и его Костюм («Алиса в Зазеркалье»)
- Все некогда уважаемые актёры («Призрачная красота»)
- Тайлер Перри и всё тот же старый парик («Хэллоуин Мэдеи»)
- Бен Стиллер и Оуэн Уилсон («Образцовый самец 2»)
Худший актёр второго плана:
- Николас Кейдж («Сноуден»)
- Джесси Айзенберг («Бэтмен против Супермена»)
- Джаред Лето («Отряд самоубийц»)
- Уилл Феррелл («Образцовый самец 2»)
- Оуэн Уилсон («Зачинщики» и «Образцовый самец 2»)
- Джонни Депп («Алиса в Зазеркалье»)
Худшая актриса:
- Тайлер Перри («Хэллоуин Мэдеи»)
- Шейлин Вудли («Дивергент, глава 3: За стеной»)
- Меган Фокс («Черепашки-ниндзя 2»)
- Джулия Робертс («Несносные леди»)
- Наоми Уоттс («Дивергент, глава 3: За стеной» и «Незваные гости»)
- Ребека Тёрнер («Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии»)
Худшая актриса второго плана:
- Джейн Сеймур («Пятьдесят оттенков чёрного»)
- Кристен Уиг («Зачинщики» и «Образцовый самец 2»)
- Села Уорд («День независимости: Возрождение»)
- Джулианна Хаф («Дедушка лёгкого поведения»)
- Кассандра Дэвис («Хэллоуин Мэдеи»)
- Обри Плаза («Дедушка лёгкого поведения»)