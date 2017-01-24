Раздающие награды «Золотые малины» господа определились с окончательным списком номинантов на премию 2017 года. Разумеется, надо смириться с тем, что выбирают не самые худшие фильмы, а наиболее заметные. Поэтому «День независимости: Возрождение» получает восемь номинаций (исключительно для громких заголовков и привлечения трафика).

Идиотский, потому что он должен быть таким, но совершенно безобидный «День независимости: Возрождение» — абсолютный лидер по номинациям на премию «Золотая малина», их у него девять штук. Может быть, теперь эту комедию кто-нибудь да посмотрит — хотя бы ради интереса.

Особой нелюбовью пользуются «Боги Египта» и «День независимости: Возрождение».

Также появилась новая категория «Худшая экранная пара» — за неё голосовали посетители сайта Rotten Tomatoes. Не ждите никаких откровений — набор жертв вполне стандартный.

Победители станут известны 25 февраля.

Худший фильм:

Худший приквел, ремейк, копирка или сиквел:

Худший сценарий:

Худший режиссёр:

Худший актёр:

Худшая экранная пара:

Худший актёр второго плана:

Худшая актриса:

Худшая актриса второго плана: