В начале декабря 2015 года канал Cartoon Network объявил о заказе съёмок пятого сезона «Самурая Джека», а в июле прошлого года в сети появился восьмиминутный ролик, где создатели во главе с Дженнди Тартаковски рассказывали о работе над новым сезоном. И наконец стала известна дата возвращения «Джека» в эфир — 11 марта.

Анимационный приключенческий боевик рассказывает об отважном самурае Джеке, очутившемся в будущем, где миром правит Зло. Благородный воин должен найти и уничтожить повелителя тьмы Аку, поработившего мир, а ещё отыскать дорогу назад.

Десятисерийный пятый сезон «Самурая Джека», по словам авторов, будет «мягкой перезагрузкой», что позволит зрителям, не смотревшим предыдущие четыре сезона, ознакомиться с предысторией. Тартаковски отметил, что в мире «Джека» с тех пор многое изменилось — он стал более мрачным, тёмным и опасным, а главный герой пребывает в поисках спасения и обретения самого себя. Сгустить краски создателям позволили перемещение мультсериала в программный блок Adult Swim и повзрослевшая в ожидании нового сезона аудитория.