 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Новости аниме — лучшее за неделю Amazon продлил «Хитрого Пита» на второй сезон Ноль кадров в секунду. Выпуск 144: Аналитика на кофейной гуще Розыгрыш кодов фильма «Война против всех» на iTunes Дэниел Хэндлер работает над продолжением сериала «Лемони Сникет: 33 несчастья»
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточники: screenrant.comew.com Прямая ссылка на новость:

Adult Swim объявил дату выхода пятого сезона «Самурая Джека»

В начале декабря 2015 года канал Cartoon Network объявил о заказе съёмок пятого сезона «Самурая Джека», а в июле прошлого года в сети появился восьмиминутный ролик, где создатели во главе с Дженнди Тартаковски рассказывали о работе над новым сезоном. И наконец стала известна дата возвращения «Джека» в эфир — 11 марта.

Анимационный приключенческий боевик рассказывает об отважном самурае Джеке, очутившемся в будущем, где миром правит Зло. Благородный воин должен найти и уничтожить повелителя тьмы Аку, поработившего мир, а ещё отыскать дорогу назад.

Десятисерийный пятый сезон «Самурая Джека», по словам авторов, будет «мягкой перезагрузкой», что позволит зрителям, не смотревшим предыдущие четыре сезона, ознакомиться с предысторией. Тартаковски отметил, что в мире «Джека» с тех пор многое изменилось — он стал более мрачным, тёмным и опасным, а главный герой пребывает в поисках спасения и обретения самого себя. Сгустить краски создателям позволили перемещение мультсериала в программный блок Adult Swim и повзрослевшая в ожидании нового сезона аудитория.

+ Обсудить
Темы
 
Самурай Джек
 3 июля 2016 года«Самурай Джек» — ролик о создании пятого сезона 3 декабря 2015 года«Самурай Джек» — тизер и постер 5-го сезона

Похожие материалы

 
«Самурай Джек» — тизер и постер 5-го сезона
 
«Самурай Джек» — ролик о создании пятого сезона

Тоже интересно

 
Аниме ЕВА-109
 
Кино Ну что за бред происходит?
 
«Люк Кейдж» — второй трейлер
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 193: Ёжик-потрошитель
 
Кино Тизер фильма «Стартрек: Бесконечность» (с русскими субтитрами и дубляжом)
 
Кино Экранизация комикса «Флэш» осталась без режиссёра
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Обзор Resident Evil 7: Biohazard LEGO Worlds - вариация Minecraft на тему LEGO анонсирована для Nintendo Switch I Am Setsuna - версия игры для Nintendo Switch получила дату релиза на Западе Microsoft анонсировала новые бандлы Xbox One S Mass Effect: Andromeda - заявлена бесплатная 10-часовая пробная версия для подписчиков EA Access и Origin
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика