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Tekken 7 — дата выхода и другие детали

Bandai Namco обнародовала дату выхода Tekken 7 и ряд других занятных деталей, касающихся её файтинга. Часть этих фактов мы знали и раньше, но почему бы не пройтись по ним ещё разок?

  • дата выхода Tekken 7 на PS4, PC и Xbox One — 2 июня;
  • Tekken 7 завершит 20-летнюю историю противостояния Хейхачи и его родственничков;
  • бойцы, оказавшиеся в паре шагов от поражения, будут входить в состояние ярости, получая бонус к урону и пару новых приёмов;
  • один из двух таких приёмов будет проводить сокрушительное комбо, а второй — давать временную броню;
  • коллекционное издание Tekken 7 будет поставляться с саундтреком, стилбуком и фигуркой;
  • предзаказавшие файтинг получат доступ к дополнительному персонажу — Элизе из Tekken Revolution;
  • версия для PS4 получит горстку эксклюзивных бонусов — несколько классических скинов и возможность послушать мелодии из прошлых частей серии;
  • покупатели сезонного пропуска (вы ведь не сомневались, что он у игры будет?) получат доступ к новым персонажам, аренам, режиму игры и скинам. Но конкретных деталей авторы пока не сообщают.
 
 
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Видео Tekken 7 (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 10 февраля 2015 годаВступительный CG-ролик игры Tekken 7 1 ноября 2015 годаTekken 7 с поддержкой PlayStation VR 15 июня 2016 годаТрейлер с E3-2016 игры Tekken 7

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Подкасты
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