Bandai Namco обнародовала дату выхода Tekken 7 и ряд других занятных деталей, касающихся её файтинга. Часть этих фактов мы знали и раньше, но почему бы не пройтись по ним ещё разок?

дата выхода Tekken 7 на PS4, PC и Xbox One — 2 июня;

Tekken 7 завершит 20-летнюю историю противостояния Хейхачи и его родственничков;

бойцы, оказавшиеся в паре шагов от поражения, будут входить в состояние ярости, получая бонус к урону и пару новых приёмов;

один из двух таких приёмов будет проводить сокрушительное комбо, а второй — давать временную броню;

коллекционное издание Tekken 7 будет поставляться с саундтреком, стилбуком и фигуркой;

предзаказавшие файтинг получат доступ к дополнительному персонажу — Элизе из Tekken Revolution;

версия для PS4 получит горстку эксклюзивных бонусов — несколько классических скинов и возможность послушать мелодии из прошлых частей серии;

покупатели сезонного пропуска (вы ведь не сомневались, что он у игры будет?) получат доступ к новым персонажам, аренам, режиму игры и скинам. Но конкретных деталей авторы пока не сообщают.