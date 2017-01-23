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Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 206: Интервью с продюсерами «Притяжения»

Внезапно — внеочередной выпуск «Лазер-шоу „Три дебила“»!

Хоть мы ещё и не достигли нужной цели на «Патреоне», но всё же продолжаем иногда звать в подкаст интересных людей. На этот раз к нам на огонёк зашли Михаил Врубель и Александр Андрющенко — продюсеры и авторы идеи фильма «Притяжение».

Мы поговорили с Михаилом и Александром и о новой работе Фёдора Бондарчуку, и о предыдущих проектах (вроде «Призрака», «Ёлок» и «Чёрной молнии»). Разумеется, задали кучу вопросов — в том числе и не самых удобных. Получилось живо и весело (впрочем, у нас иначе и не бывает):

 
 

А вот и аудиоверсия:

 
 
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Видео Лазер-шоу «Три дебила» (видеоверсия)

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