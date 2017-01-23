Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 206: Интервью с продюсерами «Притяжения»

Внезапно — внеочередной выпуск «Лазер-шоу „Три дебила“»!
Хоть мы ещё и не достигли нужной цели на «Патреоне», но всё же продолжаем иногда звать в подкаст интересных людей. На этот раз к нам на огонёк зашли Михаил Врубель и Александр Андрющенко — продюсеры и авторы идеи фильма «Притяжение».
Мы поговорили с Михаилом и Александром и о новой работе Фёдора Бондарчуку, и о предыдущих проектах (вроде «Призрака», «Ёлок» и «Чёрной молнии»). Разумеется, задали кучу вопросов — в том числе и не самых удобных. Получилось живо и весело (впрочем, у нас иначе и не бывает):
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Текстовая версия подкаста
Содержание
|00:02:03 —
|Прошлые и будущие проекты
|00:07:18 —
|Каково быть продюсером в отечественной индустрии
|00:15:04 —
|Ожидания от проката, реакция аудитории
|00:28:28 —
|Позиционирование «Притяжения»
|00:43:10 —
|Общие вопросы по фильму
|00:56:39 —
|Что ждём от фантастики 2017 года
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А вот и аудиоверсия:
-
- 0
- 310
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $1194 из $1200
Ближайшая цель: Раз в месяц будем звать в подкасты гостей, которых выберут слушатели. Все целиПоддержать
Текстовая версия подкаста
Содержание
|00:02:03 —
|Прошлые и будущие проекты
|00:07:18 —
|Каково быть продюсером в отечественной индустрии
|00:15:04 —
|Ожидания от проката, реакция аудитории
|00:28:28 —
|Позиционирование «Притяжения»
|00:43:10 —
|Общие вопросы по фильму
|00:56:39 —
|Что ждём от фантастики 2017 года
Скачивание