«Девушки Фрэйм Армс» — синопсис, авторский состав и трейлер

Анонсированный в ноябре прошлого года сериал «Девушки Фрэйм Армс» (Frame Arms Girl) по одноимённой линейке моделей меха-мусуме от Kotobukiya (основанной, в свою очередь, на линейке моделей меха Frame Arms) разжился синопсисом, авторским составом, сэйю и первым трейлером.

Однажды девушка по имени Ао открывает посылку, оставленную у порога её дома, и обнаруживает внутри модель миниатюрного боевого андроида «Фрэйм Армс» Гоурай. Сама Гоурай, будучи новым прототипом, может двигаться независимо от владельца и имеет продвинутый искусственный интеллект, позволяющий ей иметь собственный характер. Теперь Ао, которая ничего не знает о «Девушках Фрэйм Армс», и Гоурай, которая изучает как эмоции, так и необходимые для грядущих сражений данные, вынуждены жить вместе под одной крышей.

Выходит сериал в весеннем сезоне.