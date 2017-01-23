«Девушки Фрэйм Армс» — синопсис, авторский состав и трейлер

Анонсированный в ноябре прошлого года сериал «Девушки Фрэйм Армс» (Frame Arms Girl) по одноимённой линейке моделей меха-мусуме от Kotobukiya (основанной, в свою очередь, на линейке моделей меха Frame Arms) разжился синопсисом, авторским составом, сэйю и первым трейлером.
Однажды девушка по имени Ао открывает посылку, оставленную у порога её дома, и обнаруживает внутри модель миниатюрного боевого андроида «Фрэйм Армс» Гоурай. Сама Гоурай, будучи новым прототипом, может двигаться независимо от владельца и имеет продвинутый искусственный интеллект, позволяющий ей иметь собственный характер. Теперь Ао, которая ничего не знает о «Девушках Фрэйм Армс», и Гоурай, которая изучает как эмоции, так и необходимые для грядущих сражений данные, вынуждены жить вместе под одной крышей.
Выходит сериал в весеннем сезоне.
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Авторы
|Режиссёр
|Кейичиро Кавагучи
|«Скет-дэнс», «Боевой дворецкий Хаяте»
|Сценарист
|Деко Акао
|«Норагами», «Летающая ведьма»
|Дизайнер персонажей
|Коусуке Кавамура
|«Секрет дворецкого», «35 учебный взвод из Антимагической Академии»
|Автор оригинального дизайна персонажей
|Щимада Хумикане
|«Штурмовые ведьмы», «Девушки и танки»
|Дизайнер меха
|Такаюки Янасе
|«Валврейв Освободитель», «Гандам 00»
|Музыка
|Кейго Хоащи, Какеру Ищияма
|Студии
|ZEXCS, Studio A-Cat
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Сэйю
|Ао Геннай
|Ёко Хикаса
|Фарнеза в «Берсерке», Кёко Киригири в «Данганронпе»
|Гоурай
|Наруми Кахо
|Стилет
|Ю Аясе
|Баселард
|Рика Нагае