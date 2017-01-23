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«Девушки Фрэйм Армс» — синопсис, авторский состав и трейлер
Промо-арт аниме «Девушки Фрэйм Армс»

Анонсированный в ноябре прошлого года сериал «Девушки Фрэйм Армс» (Frame Arms Girl) по одноимённой линейке моделей меха-мусуме от Kotobukiya (основанной, в свою очередь, на линейке моделей меха Frame Arms) разжился синопсисом, авторским составом, сэйю и первым трейлером.

Однажды девушка по имени Ао открывает посылку, оставленную у порога её дома, и обнаруживает внутри модель миниатюрного боевого андроида «Фрэйм Армс» Гоурай. Сама Гоурай, будучи новым прототипом, может двигаться независимо от владельца и имеет продвинутый искусственный интеллект, позволяющий ей иметь собственный характер. Теперь Ао, которая ничего не знает о «Девушках Фрэйм Армс», и Гоурай, которая изучает как эмоции, так и необходимые для грядущих сражений данные, вынуждены жить вместе под одной крышей.

Выходит сериал в весеннем сезоне.

Авторы
Режиссёр Кейичиро Кавагучи «Скет-дэнс», «Боевой дворецкий Хаяте»
Сценарист Деко Акао «Норагами», «Летающая ведьма»
Дизайнер персонажей Коусуке Кавамура «Секрет дворецкого», «35 учебный взвод из Антимагической Академии»
Автор оригинального дизайна персонажей Щимада Хумикане «Штурмовые ведьмы», «Девушки и танки»
Дизайнер меха Такаюки Янасе «Валврейв Освободитель», «Гандам 00»
Музыка Кейго Хоащи, Какеру Ищияма
Студии ZEXCS, Studio A-Cat

Сэйю
Ао Геннай Ёко Хикаса Фарнеза в «Берсерке», Кёко Киригири в «Данганронпе»
Гоурай Наруми Кахо
Стилет Ю Аясе
Баселард Рика Нагае
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Девушки Фрэйм Армс (Frame Arms Girl)

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