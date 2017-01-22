«Три икса: Мировое господство» — рейтинги и оценки критиков

Рейтинг фильма «Три икса: Мировое господство», самой крупной новинки недели, свидетельствует о том, что возвращение приключенческого боевика из ранних «нулевых» получилось, как минимум, сомнительным. Российские критики не особо мотивируют бежать в кинотеатры — у фильма смешанные отзывы с рейтингом в 59%. Западные обзорщики также не оценили художественных качеств игры Вина Дизеля — на Rotten Tomatoes у «Трёх иксов» рейтинг 42%. В целом, оценки заметно ниже, чем у последних выпусков «Форсажа».

Как ёмко подметило издание Life, складывается впечатление, что новые «Три икса» сняли и написали 15-летние подростки — настолько всё гипертрофировано и по-идиотски. «Российская газета» перечисляет все основные ценности и составляющие фильма: качалка, полуголые девушки, разнообразные игрушки, ночные клубы, стрижки под «ноль» и экстремальные виды спорта; действительно — это всё, что может нам предложить «Три икса: Мировое господство», по мнению критиков.

Также с этой недели в кинотеатрах «Рай» Андрея Кончаловского. Историческая драма ожидаемо понравилась критикам — отмечается высокий уровень режиссуры, хороший сценарий и интересный взгляд на ретроспективу прошлого. Агрегированный рейтинг фильма «Рай» — 83%.

«Закон ночи» прошёл практически незамеченным — похоже, что это первая режиссёрская неудача Бена Аффлека как по кассовым сборам, так и по отзывам критиков. Рейтинги у фильма средние — 68% у российских авторов и 49% на RT, что лишь немногим выше оценок «Трёх иксов: Мирового господства». Показательно.

Из премьер прошлых недель. «Ла-Ла Ленд» прочно утвердился среди лучших фильмов всего 2017 года с рейтингом 91%. А игровая экранизация «Кредо убийцы», наоборот, среди худших с рейтингом 47%.

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