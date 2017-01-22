Новости сериалов — лучшее за неделю

- Финальный эпизод четвёртого сезона «Шерлока» утёк в сеть и обновил рейтинговый минимум — причиной утечки стала халатность сотрудника «Первого канала».
- «В пустыне смерти» — трейлер второго сезона — сериал вернётся в эфир 19 марта.
- Флэш и Супергёрл споют в новом кроссовере — супергеройский эпизод-мюзикл покажут 21 марта.
- Спустя десять лет ситком «Уилл и Грейс» возвращается с новым сезоном — премьера запланирована на грядущий телесезон.
- Дакота Фаннинг снимется в «Алиенисте» на канале TNT — она составит компанию исполнителям главных ролей Даниэлю Брюлю и Люку Эвансу.
- «Карточный домик» — тизер пятого сезона и дата выхода — политическая драма вернётся на экраны 30 мая.
- Создатели «Ночного администратора» готовят новый сериал по роману Ле Карре — AMC и BBC экранизируют роман «Шпион, пришедший с холода».
- Нил Гейман и Amazon работают над адаптацией «Благих знамений» — Гйман руководит экранизацией фэнтези-романа, который он написал в соавторстве с сэром Терри Пратчеттом.
- Звезда «Викингов» Трэвис Фиммел сыграет Уайатта Эрпа в новом сериале от History — актёр примеривает новую сериальную роль.
- Amazon продлил «Хитрого Пита» на второй сезон — криминальная драма пришлась по душе зрителям и критикам.