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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Нил Гейман и Amazon работают над адаптацией «Благих знамений»

Прошлогоднее заявление Нила Геймана о намерении адаптировать для телевидения их с сэром Терри Пратчеттом книгу «Благие знамения» обрастает конкретикой. Потоковый сервис Amazon приютил проект и заказал съёмки шестисерийного мини-сериала. Премьера состоится в следующем году.

Ранее писатель наотрез отказывался обсуждать вопрос перенесения «Благих знамений» на экран из-за уговора между ним и покойным Пратчеттом работать над их общим детищем только вместе. Однако в апреле прошлого года Гейман объявил о получении посмертного письма от коллеги по перу, в котором тот благословил своего соавтора на адаптацию книги.

Роман в жанре юмористического фэнтези, опубликованный в 1990 году, рассказывает о демоне Кроули и ангеле Азирафеле, которые, прознав о приближающемся конце света, решают его предотвратить, потому что им и на Земле живётся неплохо.

Единоличным сценаристом и шоураннером проекта выступает Нил Гейман, вдобавок он числится исполнительным продюсером наряду с Кэролайн Скиннер («Доктор Кто»), Криссом Сассмэном («Флибэг»), Робом Уилкинсом и Родом Брауном («Опочтарение»). Производственный процесс на совместном контроле у компаний BBC Studios, Narrativa и The Black Corporation.

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