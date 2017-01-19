«Орган геноцида» — четвёртый трейлер

Полнометражный анимационный фильм «Орган геноцида» (Genocidal Organ), который выходит в японских кинотеатрах 3 февраля, обзавёлся новым зрелищным трейлером.

Действие разворачивается в нашем светлом будущем, где война с терроризмом вышла на новый виток, после того как Сараево было уничтожено самодельной ядерной бомбой. Бывшие демократические державы окончательно превратились в государства тотальной слежки, а страны третьего мира захлестнула волна этнических чисток. Мир погрузился в пучины хаоса и насилия. И на руинах некогда более-менее благополучной цивилизации агент американской разведки Клэвис Шепард выслеживает загадочного предводителя террористов Джона Пола (тоже американца), чьи действия, похоже, и привели к нынешнему положению вещей...