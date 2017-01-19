Path of Exile перебирается на Xbox One

Grinding Gear Games объявила о скором выходе своей успешной ARPG Path of Exile на консоли от Microsoft. Оригинальная игра вышла на PC в 2013 году и снискала любовь игроков и прессы по всему миру. Одни считают, что Path of Exile является отличной альтернативой Diablo. Другие утверждают, что игра от Grinding Gear Games превосходит творение Blizzard по всем параметрам.

Обладатели Xbox One смогут скачать игру совершенно бесплатно. К сожалению, о точной дате выхода пока ничего неизвестно, но релиз запланирован на 2017 год.