В рамках специального выпуска Nintendo Direct прошла презентация сразу нескольких игр в серии Fire Emblem.

Fire Emblem Warriors, спин-офф серии, совмещающий персонажей Fire Emblem и геймплей Dynasty Warriors, выйдет не только на Nintendo Switch, но и на New 3DS. Случится это осенью.

Мобильная Fire Emblem Heroes выйдет на Android уже 2 февраля (iOS-версия слегка задержится). Эта условно-бесплатная тактика будет держаться на популярной в японских мобильных играх концепции — постоянном призыве всё новых бойцов разной степени редкости. Просто в Fire Emblem Heroes этими призывниками будут персонажи из разных частей франчайза Fire Emblem.

Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia, чей релиз на 3DS состоится 13 мая, технически является не новой игрой, а ремейком Fire Emblem Gaiden 92 года выхода. На практике же первые 7 частей серии официально не появлялись за пределами Японии, так что для западной аудитории Shadows of Valentia станет самой настоящей новинкой.

Ну и последнее. Если всё пройдёт по плану, то в 2018 году Nintendo Switch получит эксклюзивную часть Fire Emblem. Но больше об этом проекте пока ничего не известно.