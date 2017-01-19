Студия Sony Pictures Animation официально признала, что Питер Паркер слишком непозволительная роскошь для их анимационного фильма про Человека-паука, поэтому главным героем станет другой Человек-паук — Майлз Моралес.

Режиссёры «Мачо и ботана» и «Лего. Фильма» Фил Лорд и Крис Миллер напишут сценарий и спродюсируют проект. Главными постановщиками станут Питер Рэмзи («Хранители снов») и Боб Персичетти («Маленький принц»). Ищите мультик в кинотеатрах 21 декабря 2018 года.

Моралеса придумали в 2011 году Брайан Майкл Бендис и Сара Пичелли. Он стал новым Спайди во Вселенной Ultimate после смерти Питера Паркера. Первоисточник был радостно принят критиками за прогрессивность, но продавался плохонько, поэтому во время кроссовера «Тайные войны», когда все обитатели вселенной были уничтожены, Майлза интегрировали в новую Вселенную Marvel. Это сделал Молекулярный человек за то, что Человек-паук угостил его гамбургером.

Неофициальные названия анимационного фильма: Miles Morales: The Ultimate Spider-Man или The Ultimate Spider-Man: Miles Morales.