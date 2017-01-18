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Голливуд экранизирует «Атаку на Титана»

Голливуд в лице студии Warner Bros. не стал игнорировать популярность манги и аниме «Атака на Титана» (Shingeki no Kyojin) и вступил в переговоры по поводу приобретения прав на экранизацию. Издание Deadline уверяет, что киношники заинтересованы в ремейке одноимённого художественного фильма режиссёра Синдзи Хигучи. Хотя мы искренне надеемся, что источники Deadline ошибаются, и в основу голливудской картины лягут именно аниме или манга.

Если торговля пройдёт гладко, то продюсером проекта станет Дэвид Хейман — он известен тем, что спродюсировал всего «Гарри Поттера» и свежий спин-офф про «Фантастических тварей». Также имя Хеймана можно найти в титрах фильмов «Гравитация» и «Я — легенда».

Действие первоисточника разворачивается в мире, где остатки человечества живут в городах, отгороженных от внешнего мира гигантскими стенами. Такие укрепления необходимы, чтобы не опасаться Титанов — гигантских гуманоидных существ, которые без видимых причин любят полакомиться человечиной. Титаны очень сильно уменьшили популяцию мира — до опасно низких чисел.

Три протагониста истории — Эрен Йегер, его сестра Микаса Акерман и их общий друг Армин Арлерт. Жизнь главных героев навсегда меняется, когда Колоссальный Титан разрушает стену их города, и в результате нападения монстров погибает мать Эрена. Тогда Эрен, Микаса и Армин приносят страшную клятву извести всех Титанов и присоединяются к элитной группе солдат, сражающейся с Титанами за пределами стен.

Манга-первоисточник разошлась суммарным тиражом более 60 млн экземпляров, а аниме-экранизация стала одной из самых продаваемых в истории — японцы скупили почти полмиллиона дисков. Фильм выступил уже не так успешно, собрав у себя на родине двумя частями около $ 46 млн.

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Темы
 
Атака Титанов. Фильм первый. Жестокий мир Атака Титанов. Фильм второй. Конец света Атака на Титана (Shingeki no Kyojin)

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