 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
«Шерлок» — обсуждение четвёртого сезона «Обзоры Ильи Кролика» — фильмы «Закон ночи» и «Ла-Ла Ленд» Splatoon вернётся летом Prison Break — второй трейлер пятого сезона Ноль кадров в секунду. Выпуск 142: Половина
АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:
1

«Отоме о дерущихся хулиганах» — авторы, сэйю, первый трейлер

Давненько не было новостей о сериалах, нацеленных на женскую аудиторию, да? Ну что ж, вот новости о ещё одном — короткометражной экранизации визуальной новеллы для девушек «Отоме о дерущихся хулиганах» (Kenka Banchou Otome: Girl Beats Boys). Сама же игра является спин-оффом серии японских beat’em’up/«симуляторов японских хулиганов» Kenka Banchou от Spike Chunsoft, за пределами Страны восходящего солнца практически не известной.

Сюжет игры-первоисточника рассказывает о девушке по имени Хинако, которая выросла без родителей и вообще думала, что у неё нет живых родственников. Но однажды перед ней возникает парень по имени Хикару, который заявляет, что является братом-близнецом Хинако, после чего просит героиню занять его место в известной частной мужской школе для малолетних преступников.

Авторы
Режиссёр Нориаки Сайто эпизоды «Лога Горизонта», «Бтум!»
Сценарист Нацуко Такахащи «Братский конфликт», «Норн9»
Дизайнер персонажей Мадзиро «Баракамон», «Макросс Дельта»
Второй дизайнер персонажей Акане Яно «А ты думал, что девушки не бывают в сети?»
Композиторы Setsuna Records, Simple Notes
Студии project No.9, A-Real

Сэйю
Тотомару Минова КЕНН Акихито Канбара в «За пределом»
Такаюки Конпару Сёта Аои Цубаса Щиндо в «Маргинал № 4»
Ринтаро Кира Ёщимаса Хосоя Рейнер Браун в «Атаке на Титана», Орга Ицука в «Мобильном доспехе Гандам: Сиротах железной крови»
Юта Мирако Тецуя Какихара Нацу Драгниил в «Фэйри Тэйл»
Хоо Онигащима Томоаки Маэно Наоцугу в «Логе Горизонта», Дзюичи Фукутоми в «Слабаке педальном»
Хикару Онигащима Цубаса Ёнага Сангаку Манами в «Слабаке педальном»
Харуо Сакагучи Такащи Кондо Хаято Хаяма в «Мой подростковый ромком не складывается, как и ожидалось», Трэйн Хартнет в «Чёрном коте»

Стартует сериал в весеннем сезоне.

 
 
1 Обсудить
Темы
 
Видео Отоме о дерущихся хулиганах (Kenka Banchou Otome)

Тоже интересно

 
Кино «Стартрек-3: Месть Орси»
 
КиноСериалы Телеовощи. Выпуск 32
 
Кино Трейлер фильма «Притяжение»
 
Игры Рецензия на игру Call of Duty: Black Ops III
 
Кино Русские трейлер и постер фильма «Звёздные войны: Пробуждение силы»
 
Кино «Безумный Макс: Дорога ярости»: «Честный трейлер» с русскими субтитрами
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Ni-Oh - Koei Tecmo выпустит финальную демо-версию самурайского экшена для PlayStation 4, представлен новый трейлер Обзор ИБП APC Back-UPS BX1100CI-RS в загородных условиях Halo Wars 2 - совместный проект Creative Assembly и 343 Industries ушел на "золото" Калибр - отечественная игра от 1С и Wargaming о противостоянии спецподразделений мировым угрозам обзавелась первыми дневниками разработчиков Появилась обновленная информация о продажах Xbox One от SuperData
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика