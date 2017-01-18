«Отоме о дерущихся хулиганах» — авторы, сэйю, первый трейлер

Давненько не было новостей о сериалах, нацеленных на женскую аудиторию, да? Ну что ж, вот новости о ещё одном — короткометражной экранизации визуальной новеллы для девушек «Отоме о дерущихся хулиганах» (Kenka Banchou Otome: Girl Beats Boys). Сама же игра является спин-оффом серии японских beat’em’up/«симуляторов японских хулиганов» Kenka Banchou от Spike Chunsoft, за пределами Страны восходящего солнца практически не известной.

Сюжет игры-первоисточника рассказывает о девушке по имени Хинако, которая выросла без родителей и вообще думала, что у неё нет живых родственников. Но однажды перед ней возникает парень по имени Хикару, который заявляет, что является братом-близнецом Хинако, после чего просит героиню занять его место в известной частной мужской школе для малолетних преступников.

Стартует сериал в весеннем сезоне.