«Отоме о дерущихся хулиганах» — авторы, сэйю, первый трейлер

Давненько не было новостей о сериалах, нацеленных на женскую аудиторию, да? Ну что ж, вот новости о ещё одном — короткометражной экранизации визуальной новеллы для девушек «Отоме о дерущихся хулиганах» (Kenka Banchou Otome: Girl Beats Boys). Сама же игра является спин-оффом серии японских beat’em’up/«симуляторов японских хулиганов» Kenka Banchou от Spike Chunsoft, за пределами Страны восходящего солнца практически не известной.
Сюжет игры-первоисточника рассказывает о девушке по имени Хинако, которая выросла без родителей и вообще думала, что у неё нет живых родственников. Но однажды перед ней возникает парень по имени Хикару, который заявляет, что является братом-близнецом Хинако, после чего просит героиню занять его место в известной частной мужской школе для малолетних преступников.
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Авторы
|Режиссёр
|Нориаки Сайто
|эпизоды «Лога Горизонта», «Бтум!»
|Сценарист
|Нацуко Такахащи
|«Братский конфликт», «Норн9»
|Дизайнер персонажей
|Мадзиро
|«Баракамон», «Макросс Дельта»
|Второй дизайнер персонажей
|Акане Яно
|«А ты думал, что девушки не бывают в сети?»
|Композиторы
|Setsuna Records, Simple Notes
|Студии
|project No.9, A-Real
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Сэйю
|Тотомару Минова
|КЕНН
|Акихито Канбара в «За пределом»
|Такаюки Конпару
|Сёта Аои
|Цубаса Щиндо в «Маргинал № 4»
|Ринтаро Кира
|Ёщимаса Хосоя
|Рейнер Браун в «Атаке на Титана», Орга Ицука в «Мобильном доспехе Гандам: Сиротах железной крови»
|Юта Мирако
|Тецуя Какихара
|Нацу Драгниил в «Фэйри Тэйл»
|Хоо Онигащима
|Томоаки Маэно
|Наоцугу в «Логе Горизонта», Дзюичи Фукутоми в «Слабаке педальном»
|Хикару Онигащима
|Цубаса Ёнага
|Сангаку Манами в «Слабаке педальном»
|Харуо Сакагучи
|Такащи Кондо
|Хаято Хаяма в «Мой подростковый ромком не складывается, как и ожидалось», Трэйн Хартнет в «Чёрном коте»
Стартует сериал в весеннем сезоне.