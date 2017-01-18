Среди крупных премьер фильмов 19 января 2017 года отметится отечественный ужастик «Невеста» и его зарубежный собрат «Призрак дома Бриар»; вдобавок на большие экраны вернётся крутой парень Ксандер Кейдж с боевиком «Три икса: Мировое господство». В малых премьерах представлены драмы «Иллюзия любви», «Ловушка» и «Рай», а ещё комедия «Джимми — покоритель Америки» и мультфильм «Отважный рыцарь».

Большие премьеры 19 января 2017 года

Невеста Режиссёр Святослав Подгаевский В ролях Виктория Агалакова, Вячеслав Чепурченко, Александра Ребенок, Игорь Хрипунов, Валерия Дмитриева, Виктор Соловьёв, Наталья Гриншпун Критиканство 40%

Чаще всего у отечественных ужастиков плохо выходит пугать, но иногда они получаются феноменально жуткими. Против художественной картины «Невеста» работает неумолимая статистика — ну не даётся этот жанр российским киноделам.

Впрочем, «Невеста» прилагает некоторые усилия по части сюжета, выкатывая более-менее любопытную завязку. Увы, засветившиеся в роликах скримеры и пикабу-эффекты годятся для поверхностного щекотания неподготовленных нервишек, но вряд ли подойдут для нагнетания натурального кошмара.

Стоит упомянуть имя режиссёра-сценариста — это Святослав Подгаевский, снявший ужастики «Владение 18» и «Пиковая дама: Чёрный обряд». Честно говоря, так себе багаж, но мы встречали послужные списки и похуже: «Мёртвые дочери», «Путевой обходчик» и «Дизлайк» (кто знает, тот поймёт).

Три икса: Мировое господство Режиссёр Ди Джей Карузо В ролях Вин Дизель, Нина Добрев, Сэмюэл Л.Джексон, Руби Роуз IMDb 5,8

У поклонников разносторонних талантов Вина Дизеля выдался хороший год — были сняты два форсажных фильма: «Форсаж 8» (выйдет 13 апреля) и «Три икса: Мировое господство» (пожалуй, главный фильм 19 января 2017 года). Вероятно, во втором будет меньше гонок и разговоров про семью, но разве это можно считать серьёзным минусом?

Триквел, разумеется, представляет ещё и научный интерес как серия, в которой на вторую часть пригласили другого ведущего актёра, а теперь вернули прежнего. Оценят ли зрители этот поступок по достоинству?

К тому же культура «полного экстрима» поутихла, да и Дизелю в нынешнем году исполняется полтинник. Поэтому нет ничего удивительно в том, что Дизель окружил себя в «Мировом господстве» ватагой персонажей, а в трейлере наблюдается избыток CG-трюков.

Раз уж фильм не показывают представителям прессы, то давайте вспомним коллективную оценку первой части. Тогда казалось, что общая несерьёзность сюжета и харизма Дизеля — позитивные черты, однако же по-настоящему вдохнуть новую жизнь в жанр шпионских триллеров не получилось. Да, создатели так и говорили: «Вот ваш новый Джеймс Бонд». В этот раз громких заявлений нет и в помине, с возрастом таки приходит мудрость.

Призрак дома Бриар Режиссёр Шелдон Уилсон В ролях Жоделль Фернанд, Санни Салджик, Паскаль Хаттон, Энтони Конечны, Джонатан Уайтсел, Джейк Крокер, Шанель Пелозо Томаты 0% Metacritic 28% IMDb 4,9

Почти ни одна неделя в отечественном прокате не обходится без фильма ужасов, а среди премьер 19 января 2017-го таких целых два. Видимо, пугать людей вошло у киноделов в привычку, от которой так просто не избавиться. На этот раз за дело возьмётся канадский хоррор «Призрак дома Бриар» сценариста-режиссёра Шелдона Уилсона, которому не впервой рассказывать на экране страшные сказки.

Правда, описываемая в фильме история далека от оригинальности настолько, насколько это возможно. Снова в центре повествования зловещий дом, таящий кошмарную тайну, которая только и ждёт часа, когда сможет в полную силу явить себя новым и до поры ничего не подозревающим жильцам.

Публика и критики настроены крайне скептически: на «Томатах» у кинокартины нет ни одного положительного отзыва, а вот отрицательных — хоть отбавляй. В основном фильм ругают за банальность, пресность, отсутствие подлинного саспенса.

Малые премьеры 19 января 2017 года

Джимми — покоритель Америки Режиссёр Джонатан Кессельман В ролях Маз Джобрани, Джон Хёрд, Дианна Руссо, Маршалл Манеш, Мэттью Глэйв, Шейла Ванд, Сэм Голзари Томаты 83% IMDb 5,5

В малых премьерах фильмов 19 января 2017-го много балансирования на плечах книжных первоисточников — а прыжков в прошлое и того больше. Но преуспели в такой акробатике отнюдь не все.

Впрочем, и не-акробатам пришлось нелегко: на «Томатах» «Джимми — покорителя Америки» приласкали (5 позитивных рецензий при 1 негативной; 85% от зрителей), а на IMDb влепили ему скудные 5,5 баллов. Отчасти разброс мнений понятен: неоднозначность темы и подачи ведёт к неоднозначности реакций. «Джимми» старается сыграть на поле «Бората» — и этим многое сказано. Сатирическая комедия про иранского эмигранта-недотёпу с его американской мечтой высмеивает предрассудки жителей США по отношению к станам Среднего Востока. Но судя по трейлеру, делает это весьма незатейливо.

В активе у фильма про человека, который, по его словам, «как Клинт Иствуд — только Вествуд», две награды на кинофестивале в Остине.

Иллюзия любви Режиссёр Николь Гарсия В ролях Марион Котийяр, Луи Гаррель, Алекс Брендемюль, Брижит Роюан, Виктор Дюбуа, Алоиз Саваж Критиканство 50% Metacritic 42% IMDb 6,8

Переходим к неудачливым экранизациям. И невезучим лицедеям. У Марион Котийяр, похоже, настала чёрная полоса: «Союзники», «Кредо убийцы», а теперь ещё и «Иллюзия любви» — все эти картины наполучали тумаков от критиков и зрителей. Во многом из-за сомнительных сценариев — тут «Иллюзия любви» не является исключением.

В основе фильма лежит вторая повесть итальянской писательницы Милены Агус «Каменная болезнь» — которая и принесла автору мировую известность. «Каменной болезнью» в Италии зовут камни в почках. Вроде всё прозаично — но на самом деле хвори героини гораздо сложнее. И одной из главных является безнадёжность: угораздило же уродиться влюбчивой и обожающей писать стихи чудачкой-фантазёркой, которую в родной деревне не понимали, высмеивали и считали бесноватой. Но повесть, хоть и показывает женщину, изведавшую много горя, умудряется не падать в сплошной минор и подарить героине надежду, изменившую её судьбу: «Ведь ей всю жизнь говорили, что она свалилась с Луны, и вот она наконец встретила земляка, с той же Луны, и ей казалось, что это и есть то самое главное, чего ей недоставало всю жизнь». А экранизация, похоже, благополучно забила и на оптимистический посыл, и на сочный итальянский колорит, и во многом на сам первоисточник: действие перенесено во Францию, героям поменяли внешность (а некоторым — и профессию), и судя по трейлеру, сюжет сосредоточился на эротизме и страданиях героини. Критики укоряют «Иллюзию любви» за то, что это неправдоподобная, банальная и слезливая мелодрама. Если так, то налицо очередное «Книга лучше!»

Из достижений у ленты пять номинаций (в том числе одна в Каннах) — но ни одной победы.

Ловушка Режиссёр Энди Годдард В ролях Хейли Беннетт, Джессика Бил, Патрик Уилсон, Винсент Картайзер, Эдди Марсан, Дженнифер Энскат, Радек Лорд Томаты 36% Metacritic 50% IMDb 5,2

Сразу следом — вторая сомнительная экранизация. Особенно сурово к ней отнеслись на «Томатах»: от критиков лишь 4 одобрительные рецензии при 7 ругательных, а от зрителей — вообще позорные 15%. И это при том, что первоисточником является криминальный роман «Бестолочь» знаменитой Патриции Хайсмит («Талантливый мистер Рипли», «Незнакомцы в поезде»), а режиссуру взял на себя опытный Энди Годдард («Зажигая звёзды», «Аббатство Даунтон», «Доктор Кто»). Впрочем, опыт Годдарда связан в первую очередь с телесериалами, а первый и до недавних пор единственный кинофильм — упомянутый «Зажигая звёзды» — был принят весьма прохладно. Теперь вышел второй кинофильм — и опять не взлетел.

Может, дело в том, что «Бестолочь» — ранний роман Хайсмит, лишь третий из 22-х? Но первыми двумя были «Случайные попутчики» и «Цена соли», так что назначить писательницу главным подозреваемым сложно. Скорее, опять набедокурил сценарист — в данном случае дебютантка Сьюзан Бойд. Уже по трейлеру заметны отличия от первоисточника: юриста превратили в архитектора, учительницу музыки — в клубную певицу.

Те, кто хвалят фильм, рекомендуют его в первую очередь любителям криминальных историй и ретро (действие происходит полвека назад). Ага, спасибо большое, мы ещё от «Закона ночи» не отошли. Но справедливости ради, визуально фильм и впрямь хорош, его недаром хвалят за стиль. Увы, с сюжетом всё не так благолепно: по отзывам критиков, как психологический триллер «Ловушка» работает слабо, и хотя поднимает сложные моральные вопросы (велика ли разница между тем, чтобы желать кому-то смерти, и тем, чтобы убить?), грешит глупостью в кульминации и развязке.

Что примечательно, это не первая экранизация романа: в 1963 году французы сняли свой фильм Le meurtrier. Тоже без особого успеха: его оценка на IMDb составляет скромные 6,2 балла.

Отважный рыцарь Режиссёр Энтони Пауэр В ролях Георг Зульцер, Аксель Праль, Иоганн Зайлер IMDb 6,3

В 2011–2012 годах в Германии выходил одноимённый мультсериал, в 2015-м там же премьеровалась полнометражка — и вот наконец теперь, в 2017-м, оная добралась до нас. На новогоднее окучивание семейной аудитории она опоздала, хотя вписалась бы как влитая: рассчитана на детей и их родителей, по графике чем-то напоминает работы студии «Мельница».

Этот германско-австрийский мультфильм рассказывает средневековую историю рыцаря — совсем юного, десятилетнего. Точнее, он пока не рыцарь — но хочет им стать, чтобы освободить свою семью. В наличии также подлый и коварный рыцарь, друг-свинья (в хорошем смысле), подруга из состоятельной городской семьи и, разумеется, дракон — все слагаемые успеха. На новаторство и изыски рассчитывать не приходится, однако на фоне многих других премьер 19 января 2017-го «Отважный рыцарь» смотрится как минимум не отталкивающе, а как максимум — даже симпатично.

Рай Режиссёр Андрей Кончаловский В ролях Юлия Высоцкая, Виктор Сухоруков, Филипп Дюкен, Кристиан Клаус, Якоб Диль, Петер Курт Критиканство 88% IMDb 7,3

Самая успешная малая премьера притаилась в конце списка. Изначально предполагалось, что фильм будет называться «Вики» и расскажет о реальной исторической личности — княгине Вере Оболенской, с 1920 года жившей в эмиграции во Франции, в 1940-м вступившей в Движение Сопротивления, занявшей должность генерального секретаря организации и получившей в подполье прозвище «Вики», в 1943-м арестованной, в 1944-м казнённой. Но изначальная задумка обросла художественным вымыслом и метафизикой: недаром почти половину хронометража занимают посмертные интервью героев.

Их — героев — трое: русская княгиня Ольга (именно её прототипом была Оболенская), германский офицер СС Гельмут и французский полицейский-коллаборационист Жюль. «Рай» рассказывает про ад концлагеря, куда Ольгу отправляют за укрывательство еврейских детей.

Фильм чёрно-белый, в ретро-формате 4:3, потому что, по мнению Кончаловского, показывать тот период и те события в цвете, широкоформате, 3D — неправдоподобно и неправильно.

Критики подмечают академичность и консерватизм не только в стиле съёмки, но и в сценарии. Война и кровь не показаны — фильм в первую очередь повествует о моральных терзаниях, а не физических. Режиссёр хотел создать кинокартину-размышление о XX веке и по-прежнему насущной проблеме риторики ненависти. Увы, по словам посмотревших, ближе к финалу он перестарался с разжёвываниями и морализаторством.

Российско-немецкая драма собрала приличный урожай наград и номинаций, в том числе получила «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля и была номинирована на «Золотого льва». А ещё она номинирована на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Год назад в этой же категории победил «Сын Саула», тоже рассказывавший об ужасах концлагеря, так что, с одной стороны, тема актуальна, а с другой — вопрос, захотят ли киноакадемики повторяться.