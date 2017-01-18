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Белые люди не по-прежнему не умеют прыгать, зато могут снять ремейк

Создатель сериала «Черноватый» Кеня Баррис напишет сценарий и спродюсирует переделку известной комедии «Белые люди не умеют прыгать» для студии 20th Century Fox.

Оригинальное кино в 1992 году поставил режиссёр-сценарист Рон Шелтон с Вуди Харрельсоном и Уэсли Снайпсом в главных ролях. Вуди и Уэсли сыграли баскетбольных разводил, которые сперва пытаются облапошить друг друга, а потом объединяются, чтобы сорвать большой куш. Также в сюжете важную роль исполняет подружка персонажа Харрельсона, мечтающая попасть на телевизионную викторину Jeopardy!

Название фильма объясняется тем, что у Харрельсона не получается слэм-данк — вид броска, при котором игрок выпрыгивает вверх и одной или двумя руками бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз.

Кино стало внезапным хитом и заработало $ 90 млн.

Ремейк также продюсирует парочка профессиональных игроков: Блэйк Гриффин из «Лос-Анджелес Клипперс» и Райан Кэлил из «Каролина Пэнтерс».

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