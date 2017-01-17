Самое продаваемое аниме за 9–15 января

На вершине расположилась очередная часть саги про пение и принца (наверное) «Песня для принца 4» — первый том продался внушительным тиражом в 43 119 копий. До недавнего хита про Юриев на льду дотянуться не удалось, но и так неплохо. Первый том «Песни для принца 3» в своё время сумел продаться в количестве 49 277 копий за первую неделю, но в этот раз «Песня» испытала суровую конкуренцию за кошельки своей целевой аудитории и просела на 12,5%.

Следом идёт тот самый конкурент в лице второго тома сериала «Дикая пляска мечей: Ханамару», сумевшего продаться тиражом в 15 768 дисков. У дебютного тома после первой недели в активе было 19 076, то есть падение составило 17,3%. Сам первый том на этой неделе добрался до результата в 22 263 дисков.

«Семь смертных грехов: Знаки священной войны» дебютировали с 2 132 копиями. Уже ясно, что успехов оригинального сериала не достичь и даже не приблизиться (средние продажи — 5 007).

Немного о неудачниках: дебютировавшая с удручающим результатом в 929 копий «Оккультная девятка» ко второму тому обвалилась более чем вдвое — до 454. Похоже, третий том ни в каких топах мы уже не увидим.

Теперь к ветеранам, задержавшимся в топе на вторую, а то и третью неделю. «Юрий на льду» улучшил свой результат ещё на 2 955 копий, достигнув 65 628 — и он врывается в компанию самых продаваемых аниме в истории. Сумеет ли «Юрий» превзойти планку средних продаж всех томов, установленную блокбастером «Атака на Титана» (52 078)? С учётом обычного падения после первого тома именно подобные показатели видятся наиболее вероятными — хотя кто знает, ещё недавно первому тому «Юрия» предсказывали какие-то жалкие 35 тысяч.

Буквально на сотню копий лучше «Атаки на Титана» пока что продаётся «Любовь вживую: Солнечный свет», однако ей явно не удастся удержать эти показатели: с выходом каждого нового тома она откатывается всё ниже. Четвёртый на этой неделе добавил 1 031 копию, так что теперь в его активе 32 059.

«Бродячие псы литературы 2» увеличили свои продажи лишь на 197 копий, однако стоит отметить их прогресс в целом: первый диск второго сезона нашёл 8 536 счастливых покупателей, а это уже на добрую сотню больше, чем было в начале первого сезона, по его ходу же сериал быстро упал почти до четырёх тысяч.

«Легенды о ранах II: Горячая кровь» продали ещё 1 209 дисков, понемногу нагоняя первый фильм: в сумме у них уже 41 835 против 50 189 у «Легенды о ранах I: Кровь и железо».