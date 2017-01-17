Третья серия четвёртого сезона «Шерлока» утекла в сеть раньше срока и вдобавок продемонстрировала худшие рейтинги за всю историю сериала — аудитория эпизода «Последнее дело» составила 5,9 млн человек. Для сравнения, вторая серия собрала чуть больше 6 млн, а первая— 8,1 млн зрителей.

Само собой, BBC связывает падение рейтингов с утечкой в сеть русскоязычной версии серии до официальной премьеры в Великобритании и полагает, что «Первый канал» может быть к этому причастен. Начато полномасштабное расследование, а продюсер сериала Сью Верчью призвала пользователей не делиться серией и не раскрывать детали сюжета в интернете.

Представитель участвующего в расследовании «Первого канала» Лариса Крымова прокомментировала ситуацию:

По предварительной версии, причиной была хакерская атака. Полной информацией об инциденте «Первый канал» будет готов поделиться с коллегами после окончания расследования.

К слову, серия «Шерлока» утекла в сеть без английских субтитров, поэтому возможное влияние инцидента на падение рейтингов сводится к минимуму. Куда вероятней то, что четвёртый сезон получил смешанные отзывы зрителей, попросту не оправдав возложенных на него ожиданий.

Как бы то ни было, с учётом повторов рейтинги «Последнего дела» возрастут. Так, согласно итоговым результатам первую серию сезона посмотрело 11,3 млн зрителей, аудитория второго эпизода составила 9,53 млн человек.

Пока слишком рано гадать, вернётся ли «Шерлок» с пятым сезоном, но создатели сериала настроены оптимистично и горят желанием снять продолжение.