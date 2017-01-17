Топ-10 самых безобидных видов оружия в играх

А у нас в игровом разделе продолжаются пополнения. Сегодня здесь дебютирует Евгений Осадчий, работающий в видеоформате. Посовещавшись, мы решили начать с чего-то попроще, а именно с топа самого бесполезного оружия в видеоиграх.

Данное видео является пробным, призванным прощупать почву и определиться с постоянным направлением, так что если вам не нравится формат топов, не стесняйтесь писать в комментариях о том, что бы вы хотели увидеть на их месте. А мы продолжим экспериментировать с концепциями, так что в будущем ролики будут выходить разными и по смыслу, и по настроению.

Текстовая версия топа

Почти в каждой видеоигре присутствует оружие: автоматы, мечи, луки, бензопилы и даже стреляющий из задницы единорог! Они отличаются друг от друга, но их объединяет одна нетривиальная задача — убивать, убивать и ещё раз убивать.

И сейчас мы с вами вспомним о самых безобидных представителях этого вида, от которых кровь не стынет в жилах, а геймеру хочется выть от негодования или ржать во всё горло. Встречайте: топ-10 самых слабых и безобидных орудий убийств!

10 место: начальное вооружение в разных играх

Наверняка вы много раз видели такую сцену: начало игры, происходит некая завязка, и главный герой получает в свои руки первое оружие. Частенько оказывается, что оно пройдёт с вами огонь и воду, что всю игру вы будете модифицировать и улучшать его по самое не балуйся, но бывает и наоборот!

Есть такие начальные орудия убийства, о которых стараешься не вспоминать. Которые достаёшь только в самый последний момент. И неудивительно, что среди всего этого многообразия нашлось орудие, занявшее десятое место в нашем топе, — монтировка из Half-Life 2!

Если в оригинале я частенько прибегал к её помощи и хорошенько так лупил пришельцев, то в продолжении она была ни на что не годным куском металлолома. И это прискорбно: Valve превратила некогда великое оружие в простой ломатель досок.

9 место: Две «Беретты» (Counter-Strike: Global Offensive)

Когда видишь стрельбу c двух пистолетов, на ум сразу приходит что-то в таком духе: «Как же клёво смотрится герой», «Господи, это так стильно», ну или «Как бы я хотел всем навалять из двух стволов». Но это, мои дорогие друзья, серьёзное заблуждение.

Неважно, как круто это выглядит на экране, на самом деле стрельба с двух рук будет бесполезной тратой времени, потому что меткость при этом стремится к нулю. Так что всё, что нам показывали в Max Payne, The Darkness и куче других видеоигр, — враньё.

Кроме, пожалуй, Counter-Strike. В этой игре стрельба с двух рук представлена наиболее правдоподобным образом, ведь с помощью «Беретт» очень тяжело нагибать врагов. Да и берут это оружие в основном «на поржать», я так постоянно делаю. Собственно, две «Беретты» из Counter-Strike: Global Offensive и занимают в нашем топе девятое место.

8 место: шокеры

Я всегда любил позабавиться с электричеством! Мало того что эта сила позволяет с лёгкостью расправиться сразу с толпой врагов, так ещё и выглядит сие действие просто великолепно — вспомните хотя бы BioShock.

К сожалению, всё это касается только игр, связанных с магией, мистикой и другими фантастическими элементами. В более-менее реалистичных вселенных электричество регулярно обладает куда меньшим потенциалом. В основном его используют только для оглушения врагов. Скажем, при помощи шокера. Он-то и находится на восьмом месте нашего топа. И не важно, из какой он игры, убить им хоть кого-нибудь всё равно будет сложновато.... За исключением Postal 2, пожалуй, там можно убить и струёй мочи.

7 место: шутовское оружие

Разработчики очень любят добавлять в свои проекты забавное оружие. Дилдо там, букет цветов, надувающий головы пистолет или дабстеп-пушку. Все они созданы для того, чтобы развлечь геймера, чтоб он поржал, утёр слёзки, достал нормальный ствол и пошёл косить врагов дальше.

То есть оно весёлое, но не эффективное. Поэтому логично, что один из представителей этого «братства» занял седьмое место. И им оказался водяной пистолетик из Metal Gear Solid 5. Вообще, в последнем творении товарища Кодзимы много весёлых гаджетов, поэтому неудивительно, что именно он снабдил своего героя одним из самых безобидных пистолетов.

6 место: метательные ножи (Castlevania)

Многие из вас наверняка помнят Castlevania на NES, эдакий Dark Souls нашей (как минимум моей) молодости. С этой игрой у меня связано много хороших воспоминаний о том, как я хлыстом наказывал всякую нечисть!

Но не всё в этой игре было хорошо. Помимо основного оружия там можно было найти дополнительное снаряжение. И частенько вместо крутой и нужной в данный момент вещицы мне выпадали ножики — самое слабое оружие в игре.

Мало того, что оно лишь раззадоривало прущую на нас нечисть, так ещё и попасть ими было проблематично. Возможно, это из-за моей прямоты рук, но в моих глазах эти ножики точно заслуживают шестое место.

5 место: пневматическое ружьё (Fallout 3)

В Fallout 3 можно встретить всё что угодно: двухголовую корову, робота-убийцу, гуля-проститутку и кучу разных пушек. И в основном эти собранные из говна и палок стволы способны разорвать нежную человеческую тушку на маленькие кусочки.

Но именно что «в основном». Порой там встречаются никуда не годные образцы. Такие, как занявшее пятое место пневматическое ружьё. Оно почти не наносит урона, обладает ужасной скорострельностью и очень быстро выходит из строя. В общем, если вы вдруг наткнётесь на это чудо на пустоши, то проходите мимо и уж точно не вздумайте использовать его в бою.

4 место: нож (Resident Evil 3)

«Обитель зла» — как много радости, грусти и отчаяния скрыто в этом простеньком словосочетании! Серия Resident Evil подарила геймерам десятки часов хорошего, пробирающего до самых пяток ужаса. Чувство беспомощности всегда было сильным инструментом в руках хорроров, поэтому немудрено, что именно в глубинах этого франчайза находится наш четвёртый призёр — нож из Resident Evil 3.

В основном он помогал экономить патроны, добивая упавших на пол живчиков. Но без использования настоящих пушек эта зубочистка почти ничем не могла нам помочь, в особенности против монстров побольше, пострашнее и поопаснее. В таких случаях я бы советовал сразу перезагружаться, ну или бежать куда глаза глядят.

3 место: вилка-щекотка (The Elder Scrolls 3: Morrowind)

В мире The Elder Scrolls есть очень милый персонаж — даэдрический принц безумия Шеогорат. Этот товарищ на протяжении долгого времени радовал обитателей TES разными приколами, и сейчас я вам расскажу об одном из них!

В Morrowind есть очень интересный квест от этого товарища: нужно убить гигантского самца нетча с помощью вилки-щекотки. Самое забавное заключается в том, что данная вилка не обладает какими-то суперспособностями. Это обычная вилка, с помощью которой игроку предстоит убить страшного монстра. Именно за это — третье место.

2 место: «Колибри» (Battlefield 1)

Во времена Первой мировой войны было очень много разнообразного оружия: холодное, огнестрельное, взрывчатое, газовое... Но самым интересным (по моему скромному мнению) был пистолет «Колибри». И разработчики Battlefield 1 решили добавить этого монстра в свою игру, тем самым создав серебряного призёра нашего топа.

Что можно сказать об этом орудии убийства, помимо того, что оно очень слабое? Ну, «Колибри» весьма элегантно смотрится в руке, занимает мало места и... в общем-то, всё.

1 место: фугас (Contra)

Претендентов на первое место у нас была уйма, так что выбрать самое слабое оружие оказалось непросто. Поэтому из всех претендентов я выделил не только самое слабое, но и самое раздражающее оружие — фугас из Contra.

Когда я вместе со своими друзьями садился играть на Dendy, мы резались в великолепную Contra. И частенько нам выпадала эта ужасная пушка. Она настолько не нравилась мне и окружающим, что если у кого-то была в запасе жизнь, то несчастный тут же бросался под пули, чтобы побыстрее воскреснуть с нормальным автоматом. Оно и неудивительно, если учесть идиотскую траекторию полёта снаряда! В общем, первое место она заслуживает сполна!

На этом всё, до скорых встреч. Не стесняйтесь выражать своё несогласие с топом в комментариях и рассказывать, что же является самым слабым оружием в видеоиграх на ваш взгляд!