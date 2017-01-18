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Injustice 2 — 9 персонажей за 40 долларов

Никто не сомневался, что список персонажей Injustice 2 не ограничится тем набором, что будет доступен на старте (каким бы он ни был). Мы ведь живём в эпоху победивших DLC, чем Warner Bros. Interactive Entertainment и NetherRealm Studios пользуются давно и активно. Но всё же было чуточку неожиданно узнать, что по мере выхода дополнений Injustice 2 получит не трёх и не пятерых, а целую девятку новых персонажей.

С открытием предзаказов на официальном сайте Injustice 2 стало известно, что файтинг будет продаваться в трёх вариантах. Обычное издание будет стоить привычные $60. Цифровое делюкс-издание обойдётся уже в $80, зато его покупатели получат трёх новых персонажей и премиум скин для Супергёрл, который изменит ей не только внешний вид, но и голос с диалогами, преобразив девушку в Пауэргёрл. Те же богатеи, что раскошелятся на ультимативную версию за $100, получат 9 новых героев и три премиум скина — по одному на Супергёрл, Флэша и Зелёного фонаря.

И это ведь ещё не всё. Оформившим предзаказ полагается ещё один DLC-боец — Дарксайд. А поскольку вместе с консольной Injustice 2 состоится релиз одноимённой мобильной игры, то можете быть уверены: какой-то эксклюзивный контент будет завязан и на неё.

Впрочем, не будем переживать раньше времени. Прежде, чем жаловаться на количество вынесенных в DLC персонажей, не мешало бы понять, какое число бойцов будет входить в базовый комплект.

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Injustice 2 (PlayStation 4, Xbox One)
 8 июня 2016 годаCG-трейлер игры Injustice 2 17 январяInjustice 2 — сюжетный трейлер 7 январяInjustice 2 — дата выхода

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Подкасты
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