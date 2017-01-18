 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Розыгрыш кодов фильма «Война против всех» на iTunes «Шерлок» — обсуждение четвёртого сезона Создатели «Защитников» Marvel поделились деталями сюжета «Три икса: Мировое господство» — первый телеролик Рецензия и отзывы на фильм «Кредо убийцы»
КИНО
 
Первоисточник: www.slashfilm.com Прямая ссылка на новость:
5

Основатель Legendary Pictures Томас Тулл покинул компанию

Когда будете смотреть фильмы «Великая стена» и «Тихоокеанский рубеж 2», то помните — они стоили основателю студии Legendary Pictures Томасу Туллу его позиции генерального директора. Делу, конечно, помогло решение Тулла продать Legendary китайцами из Dalian Wanda Group за три с половиной миллиарда долларов. Вот новый менеджмент и был крайне недоволен творческими решениями основателя.

Теперь мистер Тулл займётся инвестициями в научные, медийные и технологические компании.

Бывший глава основал компанию Legendary в 2000 году и до 2005-го она была производственным и финансовым партнёром студии Warner Bros. Первый совместный проект назывался «Бэтмен: Начало», дальше последовала вся бэтменовская трилогия Кристофера Нолана. Из Legendary Pictures родились и другие громкие проекты — «Тихоокеанский рубеж», «Годзилла» и «Хранители».

Что до сборов «Великой стены»: фэнтези режиссёра Чжана Имоу с Мэттом Дэймоном в главной роли уже собрала $ 164,4 млн в Китае (20-е место в списке самых кассовых) . При бюджете в $ 150 млн это, конечно, не самый лучший показатель, но фильмы Имоу у себя на родине так много ещё не зарабатывали. Вот теперь и китайцы надеются на международный прокат, который уже потихоньку идёт — мировые сборы фильма вот-вот достигнут $ 200 млн.

Съёмки «Тихоокеанского рубежа 2» уже идут, так что вряд ли проект могут закрыть, хотя режим жёсткой экономии наверняка врубят.

5 Обсудить
 7 декабря 2016 годаУилл Феррелл исполнит главную роль в фильме про киберспорт 29 сентября 2016 годаДжастин Лин срежиссирует фильм по мотивам игрушек Hot Wheels 13 июля 2016 годаСтудия Legendary Pictures готовит полнометражный фильм про покемонов 24 февраля 2016 года«Тихоокеанскому рубежу 2» быть! Но с новым режиссёром

Похожие материалы

 
Самые высокооплачиваемые актёры 2016 года
 
Кассовые сборы фильма «Изгой-один» перевалили за $ 500 миллионов
 
Аниме «Твоё имя» — самое кассовое аниме в истории

Тоже интересно

 
Подкаст на колёсах. Выпуск 41: «Голоса большой страны»
 
Телеовощи. Выпуск 82: Восстановить прочность
 
Первые кадры из фильма «Легенда о Тарзане»
 
«Трансформеры: Последний рыцарь» — трейлер
 
Зак Снайдер получил благословение Кристофера Нолана на «Бэтмена против Супермена»
 
Сериалы Тизер-трейлер сериала «Мир Дикого Запада»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Ubisoft приобрела разработчиков Guitar Hero Live и DJ Hero Digimon World: Next Order - появился новый трейлер, показан еще один дигимон The Binding of Isaac: Afterbirth+ и Redout заявлены к релизу на Nintendo Switch Sony анонсировала новые бандлы PS4 Slim Shiness: The Lightning Kingdom - яркая французская RPG обзавелась свежими подробностями и ориентировочной датой релиза
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика