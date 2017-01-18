Когда будете смотреть фильмы «Великая стена» и «Тихоокеанский рубеж 2», то помните — они стоили основателю студии Legendary Pictures Томасу Туллу его позиции генерального директора. Делу, конечно, помогло решение Тулла продать Legendary китайцами из Dalian Wanda Group за три с половиной миллиарда долларов. Вот новый менеджмент и был крайне недоволен творческими решениями основателя.

Теперь мистер Тулл займётся инвестициями в научные, медийные и технологические компании.

Бывший глава основал компанию Legendary в 2000 году и до 2005-го она была производственным и финансовым партнёром студии Warner Bros. Первый совместный проект назывался «Бэтмен: Начало», дальше последовала вся бэтменовская трилогия Кристофера Нолана. Из Legendary Pictures родились и другие громкие проекты — «Тихоокеанский рубеж», «Годзилла» и «Хранители».

Что до сборов «Великой стены»: фэнтези режиссёра Чжана Имоу с Мэттом Дэймоном в главной роли уже собрала $ 164,4 млн в Китае (20-е место в списке самых кассовых) . При бюджете в $ 150 млн это, конечно, не самый лучший показатель, но фильмы Имоу у себя на родине так много ещё не зарабатывали. Вот теперь и китайцы надеются на международный прокат, который уже потихоньку идёт — мировые сборы фильма вот-вот достигнут $ 200 млн.

Съёмки «Тихоокеанского рубежа 2» уже идут, так что вряд ли проект могут закрыть, хотя режим жёсткой экономии наверняка врубят.