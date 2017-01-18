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Первоисточник: www.digitalspy.com Прямая ссылка на новость:
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«Родина» завершится после восьмого сезона

Уже в прошлом году шоураннер «Родины» Алекс Ганса объявил, что планирует восьмой сезон шпионской драмы в качестве финальной главы, подводя историю к логическому завершению. Едва успел начаться шестой сезон, как создатель сериала подтвердил свои слова — восьмой сезон определённо станет последним.

Хотя финал спланирован не полностью, у Гансы уже есть идеи, как всё закончится:

Исключая непредвиденные мировые события, в последних двух сезонах мы хотели бы перенести место действия за границу и закончить историю там. Также мы надеемся вернуть Керри в разведку. Думаю, сейчас для этого самое время.

Шестой сезон сериала официально стартовал на Showtime 15 января. События свежей телеглавы разворачиваются в США, куда Кэрри Мэтисон вернулась, предотвратив террористический акт в Берлине. Кэрри живёт в Бруклине (Нью-Йорк) и работает в благотворительной организации, помогающей мусульманам.

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