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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

«Звёздный путь: Дискавери» принял на борт Джеймса Фрейна и готов к очередному переносу даты премьеры

Многострадальный проект CBS All Access «Звёздный путь: Дискавери», возможно, переживёт ещё один сдвиг премьерной даты, а пока готовится к началу съёмок и продолжает формировать актёрский состав — в кастинг-лист сериала записался Джеймс Фрейн («Настоящая кровь», «Тёмное дитя»).

Первый тринадцатисерийный сезон знаменитого научно-фантастического франчайза расскажет о команде звездолёта «Дискавери», отправившегося в полную опасных приключений космическую экспедицию на поиски неизведанных миров и цивилизаций. Фрейн сыграет вулканца Сарека — отца Спока. Впервые персонажа представыили пуболике в оригинальном сериале «Звёздный путь».

Актёрский ансамбль сериала возглавляет исполнительница центральной роли Соникуа Мартин-Грин («Ходячие мертвецы»), куда наряду с Фрейном зачислены Мишель Йео, Даг Джонс, Энтони Рэпп, Шазад Латиф, Кристофер Оби и Мэри Чиффо.

Вместе с тем премьерная дата может вновь подвергнуться пересмотру. В сентябре создатели проекта Алекс Куртцман и тогда ещё занимавший пост шоураннера Брайан Фуллер объявили о переносе даты выхода «Дискавери» с января на май. Тогда непопулярную меру оправдали внушительными масштабами производственных работ и нежеланием идти на компромисс в вопросе качества. Сегодняшнее объяснение представителей CBS All Access вторит ему:

Производственный процесс стартует на следующей неделе. Мы любим и актёров, и сценарий, и созданный авторами мир. Это амбициозный проект, и для пользы общего дела мы, конечно, пойдём на уступки при выборе даты. Мы с самого начала заявляли: куда важнее сделать всё правильно, чем спешить. Тем более что трансляция на цифровой платформе CBS All Access не привязана к сезонному графику премьер.

Шоураннерами проекта-бродяги числятся авторы «Мёртвых до востребования» Аарон Харбертс и Гретхен Дж. Берг. Главный сценарист — Алекс Куртцман. В исполнительных продюсерах — Акива Голдсман, Тревор Рот, Хизер Кэдин и Род Родденберри. Производство курирует CBS Television Studio.

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Звёздный путь: Дискавери
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