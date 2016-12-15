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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Соникуа Мартин-Грин сыграет главную роль в сериале «Звёздный путь: Дискавери»

Долгие поиски актрисы на главную роль в научно-фантастическом сериале «Звёздный путь: Дискавери» официально завершены — во всех смыслах подходящей кандидатурой оказалась Соникуа Мартин-Грин. Она до сих пор входит в основной актёрский состав «Ходячих мертвецов» и, по утверждению источников портала Deadline, никуда оттуда не денется. Можно утверждать, какое-то время Саша Уильямс ещё поживёт в постапокалиптическом зомби-мире.

В свежем 13-серийном телевизионном ответвлении культового франчайза, повествующем о захватывающих межпланетных приключениях новых героев, Соникуа Мартин-Грин сыграет главную героиню — капитана-лейтенанта Рэйнсфорд.

В сериале также снимаются Мишель Йео, Даг Джонс, Энтони Рэпп, Шазад Латиф, Кристофер Оби и Мэри Чиффо.

После того как в октябре из производственного процесса выбыл шоураннер Брайан Фуллер, его место заняли авторы «Мёртвых до востребования» Гретхен Дж. Берг и Аарон Харбертс. Главным сценаристом проекта назначен Алекс Куртцман («Грань»). В команду исполнительных продюсеров вошли Акива Голдсман, Тревор Рот, Род Родденберри и Аарон Харбертс. Производством руководит CBS Television Studio. Премьера состоится в мае на телеканале CBS. Вдобавок сериал будет транслироваться на CBS All Access и Netflix.

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