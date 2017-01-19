«Песня Лу на рассвете» — анонс, тизер

Один из самых ярких и самобытных аниме-режиссёров современности Масааки Юаса («Пинг-понг», «Мистические хроники четырёх с половиной татами») раскрыл детали второго проекта, над которым он работает в данный момент (первым является фильм по роману «Ночь коротка, так что гуляй, девочка»), — им оказалась полнометражка по оригинальному сценарию «Песня Лу на рассвете» (Yoake Tsugeru Lu no Uta).
Первый оригинальный фильм Масааки Юасы рассказывает о живущем в портовом городке угрюмом школьнике Кае, который в один прекрасный день встречает русалку по имени Лу.
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Авторы
|Режиссёр
|Масааки Юаса
|Сценарист
|Рейко Ёщида
|«Дерёвня», «Рынок Тамако»
|Дизайнер персонажей
|Нобутаке Ито
|«Пинг-понг», «Кайба»
|Автор оригинального дизайна персонажей
|Ёко Нему
|Композитор
|Такацугу Мурамацу
|«Когда Марни была здесь»
|Студия
|Science SARU
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Сэйю
|Кай
|Сота Щимода
|Лу
|Тани Канон
|Отец Лу
|Щиничи Щинохара
|Рыбаки
|комедийный дуэт «Чидори»
|Дедушка
|Акира Эмото
|Кунио
|Сома Сайто
|Харуто Камидзё в «Хару-Чика: Харута и Чика наслаждаются юностью»
|Юхо
|Минако Котобуки
|Цумуги Котобуки в «Кейоне», Асука Танака в «Звуке! Эуфониуме»
Фильм выходит в японских кинотеатрах 19 мая.