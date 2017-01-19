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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Песня Лу на рассвете» — анонс, тизер

Один из самых ярких и самобытных аниме-режиссёров современности Масааки Юаса («Пинг-понг», «Мистические хроники четырёх с половиной татами») раскрыл детали второго проекта, над которым он работает в данный момент (первым является фильм по роману «Ночь коротка, так что гуляй, девочка»), — им оказалась полнометражка по оригинальному сценарию «Песня Лу на рассвете» (Yoake Tsugeru Lu no Uta).

Первый оригинальный фильм Масааки Юасы рассказывает о живущем в портовом городке угрюмом школьнике Кае, который в один прекрасный день встречает русалку по имени Лу.

Авторы
Режиссёр Масааки Юаса
Сценарист Рейко Ёщида «Дерёвня», «Рынок Тамако»
Дизайнер персонажей Нобутаке Ито «Пинг-понг», «Кайба»
Автор оригинального дизайна персонажей Ёко Нему
Композитор Такацугу Мурамацу «Когда Марни была здесь»
Студия Science SARU

Сэйю
Кай Сота Щимода
Лу Тани Канон
Отец Лу Щиничи Щинохара
Рыбаки комедийный дуэт «Чидори»
Дедушка Акира Эмото
Кунио Сома Сайто Харуто Камидзё в «Хару-Чика: Харута и Чика наслаждаются юностью»
Юхо Минако Котобуки Цумуги Котобуки в «Кейоне», Асука Танака в «Звуке! Эуфониуме»

Фильм выходит в японских кинотеатрах 19 мая.

 
 
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Видео Песня Лу на рассвете (Yoake Tsugeru Lu no Uta)
 16 декабря 2016 года«Ночь коротка, так что гуляй, девочка» — анонс и тизер 28 февраля 2014 годаПингпонгисты 1 октября 2012 годаKickstarter: Теперь и аниме!

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