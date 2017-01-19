Трейлер фильма [«Могучие рейнджеры»] раскрывает почти все карты. Присутствуют: подростки в суперкостюмах, лицо Брайана Крэнстона в стене, какой-то мелкий (но наверняка очень важный) робот, существа-исполины, намёк на кунг-фу и злая Элизабет Бэнкс.

Предыдущие трейлеры не были настолько обильными.

Сюжет рассказывает о пяти обыкновенных подростках, которые должны стать чем-то экстраординарным, когда узнают, что родной городок Эйнджел Гров (и весь мир) оказывается на краю гибели. Избранные судьбой протагонисты также выясняют, что они — единственные, кто может спасти планету от угрозы вторжения пришельцев. Но сперва они в кратчайшие сроки должны преодолеть свои жизненные неурядицы, объединиться и стать Могучими рейнджерами.

Дата выхода фильма в России — 23 марта 2017 года.