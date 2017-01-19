Насладитесь моментом и попытайтесь запомнить этот день, когда вышел трейлер фильма «Логан».
Трейлер, в котором Росомаха взял в руки комикс и сказал, мол, этот говнюк поклонник «Людей Икс». На сей раз обошлись даже без помощи Джонни Кэша, драма и экшен работают в полную силу сами по себе.
В ближайшем будущем потрёпанный и измотанный Логан ухаживает за больным Профессором Икс в безлюдном месте вблизи границы с Мексикой. Но все попытки главного героя отгородиться от мира и забыть о своём наследии бесполезны и сразу же прекращаются, когда преследуемый врагами юный мутант находит протагонистов.
В России фильм выходит 2 марта.
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Расширенный трейлер без цензуры, в котором Профессор Икс выражает недовольство своим возрастом:
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