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«Логан» — трейлер и расширенный трейлер без цензуры

Насладитесь моментом и попытайтесь запомнить этот день, когда вышел трейлер фильма «Логан».

Трейлер, в котором Росомаха взял в руки комикс и сказал, мол, этот говнюк поклонник «Людей Икс». На сей раз обошлись даже без помощи Джонни Кэша, драма и экшен работают в полную силу сами по себе.

В ближайшем будущем потрёпанный и измотанный Логан ухаживает за больным Профессором Икс в безлюдном месте вблизи границы с Мексикой. Но все попытки главного героя отгородиться от мира и забыть о своём наследии бесполезны и сразу же прекращаются, когда преследуемый врагами юный мутант находит протагонистов.

В России фильм выходит 2 марта.

 
 

Расширенный трейлер без цензуры, в котором Профессор Икс выражает недовольство своим возрастом:

 
 
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