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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Amazon продлил «Хитрого Пита» на второй сезон

В очередной раз вознесём хвалу телеканалу CBS, добровольно отказавшемуся от «Хитрого Пита» и тем самым спасшему сериалу жизнь. Amazon, в своё время приютивший и переснявший пилот, сегодня объявил о продлении.

Не прошло и недели, как первый десятисерийный сезон стал доступен подписчикам потокового сервиса, а решение о съёмках продолжения уже принято. Удивляться нечему: по информации самого ресурса, в день премьеры «Хитрый Пит» стал вторым по количеству просмотров оригинальным художественным сериалом от Amazon. Первое место осталось за «Человеком в высоком замке». Критики тоже отнеслись к проекту благосклонно.

Пожалуй, сериал не получил бы столь тёплый отклик у тех и у других, не смени он перед началом съёмок первого сезона шоураннера: тогда место ушедшего Дэвида Шора («Доктор Хаус») занял автор («Правосудия») Грэм Йост, и проект, основанный на оригинальной идее Брайана Крэнстона, из процедурала превратился в криминальную драмеди со сквозным сюжетом.

Это история о талантливом мошеннике Мариусе, вышедшем из тюрьмы и присвоившем личность бывшего сокамерника по имени Пит. Так главный герой пытается решить проблемы, связанные с криминальным прошлым. Он обманом втирается в доверие родни Пита и становится помощником в семейном бизнесе — розыске и поимке скрывающихся должников. Однако прошлое Мариуса следует за ним по пятам.

Роли исполняют Джованни Рибизи, Марин Айрлэнд, Марго Мартиндейл, Питер Герети, Либэ Барер, Шейн Макрэй и Брайан Крэнстон. Производством заведуют Sony TV и Amazon Studios.

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