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Роэль Рейн срежиссирует первый и второй эпизоды «Нелюдей» для показа в IMAX «Родина» завершится после восьмого сезона «Шерлок» — обсуждение четвёртого сезона Дакота Фаннинг снимется в «Алиенисте» на канале TNT Nintendo Switch: цена и другие подробности
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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Роэль Рейн срежиссирует первый и второй эпизоды «Нелюдей» для показа в IMAX

Многосерийный супергеройский боевик «Нелюди» — амбициозный телепроект IMAX, ABC Studios и Marvel, чья двухсерийная премьера состоится 4 сентября в кинотеатрах IMAX, подыскал режиссёра, который снимет эпизоды, предназначенные для показа на больших экранах. Эта честь досталась Роэлю Рейну («Смертельная гонка 2: Франкенштейн жив»), снявшему одну из серий финального сезона «Чёрных парусов» от Starz.

Полтора месяца назад сериал обрёл шоураннера в лице Скотта Бака («Рим»), занимающего тот же пост в другом марвеловском проекте «Железный кулак», премьера которого запланирована на март.

Раса обладающих сверхспособностями существ, названных Нелюдьми, поселилась во вселенной Marvel в 1965 году. Создали её Стэн Ли и Джек Кирби. Сериал расскажет о неизвестных ранее эпических приключениях Чёрного грома и королевской семьи из Аттилана.

Снятые на цифровые камеры IMAX первая и вторая серии выйдут в двухнедельный международный прокат. После «Нелюди» стартуют в обычном формате на канале ABC с показом дополнительного эксклюзивного контента, предназначенного для телепремьеры.

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