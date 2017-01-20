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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Чёрный Адам Дуэйна Джонсона получит собственный фильм

Студии New Line и DC Entertainment удвоили свои ставки на фильме «Шазам», то есть теперь они одновременно снимают две художественные картины: «Шазам» и «Чёрный Адам» (Black Adam). Иначе говоря, они запускают «Царя скорпионов» до выхода «Мумии возвращается».

New Line уже около десяти лет разрабатывает кино про супергероя Шазама и только сейчас им пришла в голову идея сделать сольное кино про антагониста Чёрного Адама в исполнении Дуэйна «Скалярного» Джонсона. Всё это следствие встречи Джонсона с руководством DC Films на прошлой недели, когда Дуэйн пообещал больше добрых, весёлых и оптимистичных фильмов в расширенной киновселенной DC.

Джонсон держится за роль злодея с 2008 года и за это время он неожиданно стал одним из самых узнаваемых и успешных актёров на планете. Не зря же его называют «Виагрой для франчайзов». Так управленцы и решили, что использовать его персонажа только для злодейской роли — синоним недальновидности и откровенной тупости.

В сольном проекте Чёрный Адам будет антигероем — говнюком на стороне добра. У фильма нет сценариста и режиссёра, хотя поговаривают, что им может стать Брэд Пейтон («Разлом Сан-Андреас»).

Изначально Чёрный Адам являлся египетским принцем Тетом Адамом, которого волшебник Шазам выбрал в качестве преемника. Могущество развратило Тета, он попытался свергнуть фараона и стать властелином мира, за что получил люлей и был изгнан на другую звезду.

Суперспособности Чёрного Адама не уступают Шазаму, он невероятно силён и вынослив, а также летает, управляет молниями и творит волшебство.

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Чёрный Адам

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